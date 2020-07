Szeged-Csanád GA: távozott a közönségkedvenc

Alakul, de még korántsem végleges a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapatának kerete.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az előző bajnokság keretéből Vankó Imre, Alekszics Branimir, Zvara Dávid és Tóth Máté távozott, Andorka Péter pedig befejezte profi karrierjét, de utóbbi marad a klub kötelékein belül, és Szegeden hasznosítja tapasztalatait, csakúgy, mint a kapus Szántai Levente. Már nem a Szeged-Csanád GA játékoskeretének tagja Kuti Krisztián, valamint Koszó Balázs távozásának útjába sem gördít akadályt a klub. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Kóródi Nándor közönségkedvenc volt, főleg miután az ő góljával sikerült legyőzni a Békéscsabát. A Szeged színeiben nyolcgólos támadó kölcsönszerződése lejárt, így visszatért az NB I-ből kiesett Debreceni VSC-hez.

A másik oldalon is vannak újabb hírek: Ódor Máté profi szerződést kapott, így a fiatal játékos a következő szezonban már segítheti a klub felnőtt csapatát, amely az NB II-ben érvényes fiatalszabály miatt is előnyös. Grumics Miroslavval és Rózsahegyi Dominikkal szerződést hosszabbított az egyesület, ahogyan korábban a csapatkapitány Germán Tamással is. Orosz Márk Erik visszatér a kölcsönből, a Hódmezővásárhelyi FC-től, míg a kapus poszton az U19-es csapatból már a felnőttekkel edz Sági Viktor.

A további tárgyalások folyamatosak új labdarúgókkal, ezek a megállapodás közelében járnak, de aláírt szerződés még nincs, így a klub egyelőre nem szeretné kommunikálni.

A Szeged-Csanád GA felkészülési programjában három edzőmérkőzés időpontja ismert: szombaton 10.30-kor a Szent Gellért Fórum gyakorló pályáján az NB III-as Kecskemétet fogadja, jövő szerdán 16 órától Szolnokon, július 22-én Dunaújvárosban szerepel a csapat. A klub a változtatás jogát fenntartja különös tekintettel a járványügyi helyzetre.