Tapasztalatok és különdíjak

Nemzetközi tornán szerepelt a Naturtex-SZTE-Szedeák U14-es csapata, amely a European Youth Basketball League második fordulójában Budapesten léphetett pályára: a csapat végül hatodik helyen zárta a csoportküzdelmeket.

A kolozsvári fordulót követő­­en ezúttal Budapesten lépett pályára a Naturtex-SZTE-Szedeák a European Youth Basketball League (EYBL) keretein belül. Márkus Attila tanítványai remekül kezdtek, hiszen a Sopron elleni győztes nyitányt követően másnap a cseh Plzent is sikerült nyerniük, majd szombaton a szerb KK Beko ellen is magabiztos sikert arattak a szegedi fiatalok.

Az utolsó napon jöhetett a szlovák Inter Bratislava elleni, előzetesen talán legnehezebbnek tartott mérkőzés, ahol egy komolyabb hátrányt is sikerült ledolgoznia a Szedeáknak, de a hosszabbításban végül a szlovákok hoztak jobb döntéseket, és szoros meccsen, de nyerni tudtak.

Ezzel a Szedeák a két forduló alapján négy győzelemmel és négy vereséggel zárta a tornát, amellyel csoportja hatodik he­lyén végzett. A hétvégi torna álomcsapatába beválasztották a szegedi csapat játékosát, Angyal Medárdot, valamint minden csapat legjobbját is el­­ismerték a torna végén, a Szedeákból Lőrincz Boldizsár kapta ezt az elismerést.

– Igyekeztünk mindent megtenni, hogy hibátlanul zárjuk a tornát, de sajnos az utolsó já­téknapon erőt vett a csapaton a fáradtság – értékelt Márkus Attila, a csapat edzője. – Jól kezdtük a mérkőzést, viszont a második negyedben az ellenfél egész pályás letámadása za­­vart okozott a fejekben és elveszítettük a játékunk fonalát. Két negyeden át futottunk az eredmény után, majd egy parádés hajrával sikerült hosszabbításra menteni a mérkőzést. A hosszabbításban rengeteg hibával játszott mindkettő együttes, végül egyetlen labda döntött a szlovák csapat javára. Büszke vagyok a játékosaimra, minden mérkőzésen a maximumot hozták ki magukból! Hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk.

A Naturtex-SZTE-Szedeák eredményei: Soproni Tigrisek–Szedeák 60–96, BK Lokomotiva Plzen–Szedeák 83–95, KK Beko–Szedeák 47–99, Szedeák–Inter Bratislava 77–83.

A B csoport végeredménye: 1. Oxygen Orange (8:0), 2. TJ Sokol Prazsky (6:2), 3. Cluj Napoca (6:2), 4. Lokomotiva Plzen (5:3), 5. Inter Bratislava (4:4), 6., Naturtex-SZTE-Szedeák (4:4), 7. BC Megyeri Tigers (1:7), 7. Soproni Tigrisek (1:7), 9. KK Beko (1:7).