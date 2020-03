Világbajnokságra készül

Ápoljuk a hagyományt: 2019-ben ötvenedik alkalommal rendeztük meg az Év Sportolója gálánkat, ezért bemutatjuk díjazottjainkat. Sorozatunk befejező részében a Szegedi járásban az év reménységének megválasztott birkózó, Kiss Bendek következik.

Emlékezetes volt Kiss Benedek számára a 2019-es év: az SZVSE birkózója ugyanis az azerbajdzsáni Bakuban megrendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) bronzérmet tudott szerezni, miután a szabadfogásúak 55 kg-os mezőnyében legyőzte ukrán ellenfelét a bronzmeccsen – emellett magyar bajnoki címmel is gyarapodott a tavalyi esztendő során.

–Nagyon nagy átlépés volt, hogy végre egy rangos versenyen sikerült érmet szereznem. Ez is volt a célom, nagyon büsz­­ke vagyok arra az EYOF-on szerzett érmemre – emlékezett vissza a Szegedi járásban az év reménységének választott bir­­kózó.

Beni egy deréksérü­léssel is küzdött az év második felében, ennek kapcsán kitért rá, még most sem a legjobb az állapota, masszőrhöz és gyógytornára is jár a gyógyulás érdekében.

Ettől függetlenül jól kezdte az évet, hiszen az Ausztriában megrendezett rangos nemzetközi utánpótlásversenyen, a Flatz Opnen is aranyérmes lett, a 60 kg-osok szabadfogású mezőnyében bizonyult a legjobbnak.

Az SZVSE birkózója előtt komoly cél lebeg, hiszen au­gusztus 17. és 23. között a budapesti Tüskecsarnokban rendezik meg a kadett világbajnokságot. A részvételt jelentő válogatott kerettagsághoz két versenyen kell jól teljesíteni, ennek első lépése megvan, hiszen a Somogyjádon megrendezett első válogatót megnyerte a 60 kg-osok mezőnyében, márciusban pedig jöhet a második olyan verseny, amelyen biztosíthatja helyét a magyar válogatottban, így részt vehetne a budapesti vb-n.

–Nagyon jó lenne hazai kö­­zönség előtt érmet szerezni. Ez az utolsó évem a kadett korosztályban, így most mutatkozik az éremszerzésre a legtöbb esély. Jövőre már a juniorok között versenyzek, nemzetközi szinten nagy a különbség a két korosztály között, nem mellesleg ott már én leszek a legfiatalabb. Hazai terepen egyszer már indultam a juniorok között, de biztos, hogy még szoknom kell majd az idősebb, keményebb korosztályt – zárta Kiss Benedek, akinek további, 2020-as programja nagyban függ attól, hogy sikerül majd a válogató, hiszen egészen más­képp néz majd ki a versenynaptár és a felkészülés, ha meg­­szerzi a válogatott kerettagságot – ezt illetően egyébként bizakodó az ifjú szegedi tehetség.