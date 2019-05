Közel a bronzéremhez a Kosársuli, megvan a 4. hely a KSZSE-nek, 20. győzelmével zárt a Pick U23

Egy lépés a bronz felé

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, rájátszás a 3. helyért, 1. mérkőzés. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Kovács, Maár, Borgula.Molnár 5, Kelemen 14/6, Varga 9/3, Bálint 6, Vas 12/6.Kovács 7/3, Béres 9/3, Czégel 3/3, Perák 10, Börcsök 3/3, Rostás, Pavlovics 2.Tóth Tamás.1–0 a Vásárhelyi Kosársuli javára.– Fásultak voltak a csapatok, de ez érthető, ez volt a harmincadik bajnoki mérkőzésünk. Igyekeztem jól beosztani a játékperceket, mert messze még a párharc vége. Kezdőként Kelemen, míg a padról Perák és Kovács játszott extrát.Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 22. forduló. Algyő, 300 néző. Vezette: Felhő, Öcsi.GERA – BALDA 7, NÉMETH 10/5, Varsandán, Árpási 2, John 2, Temesvári 2.Kiss O., Nagy M. (kapusok), DOLEZSÁL 3, Mezei 4, Magyar 2, Sunajko 1, Szabó.Herbert Gábor.– Kicsit az egész évnek a lenyomata volt ez a mérkőzés. Csináltunk szép dolgokat, majd amikor azt hittük, hogy felkészültek vagyunk, becsúszott egy pár olyan hiba, amiről beszéltünk. Szégyenkeznivalónk egyáltalán nincs, egy kis extra hiányzott a második félidőben, de a csapatnak volt tartása, mert négygólos hátrányból is felálltunk, ezért büszke vagyok a fiúkra. Nagyon akartuk a győzelmet, nem sikerült, ennek ellenére félig tele a pohár, és nem félig üres.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 22. forduló. Algyő, 250 néző. Vezette: Győr, Hadas.KÖLCZE – Zsilák 3, GERCSÓ 9/2, DRAXLER 3, MIKÓ 5, Egervári 3, Aracsi 1.VÉR, KOZMA 4, Rózsa.Avar György.– Gratulálok a pontszerzéshez a lányoknak, megküzdöttek érte. Köszönöm a munkájukat, hogy ilyen helyzetben is megpróbálták a maximumot hozni!– Mindenki lehetőséget kapott, tét nélküli utolsó meccs hangulata volt a találkozónak. Felemás volt a szezon, hiszen az őszi szezonban botladoztunk, tavasszal javítottunk. Sokat fejlődtünk az idény során.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 22. forduló. Újkígyós, 50 néző. Vezette: Dáné, Komáromi.Marczika 1 – Nagy B. 1, Csányi, Szabó B. 1/1, Csíki R. 10, Szilágyi 6/1, Lőrincz 4.Gémes (kapus), Józsa 3, Kosik 4, Bajusz B. 3/1, Balán, Kurai 1, Dobay 2, Tőkés 3, Csányi, Oltványi 3.Velky Péter.– Tét nélküli bajnokin méltó búcsút vettünk az NB II-es szezontól. Jó iramú mérkőzést játszottunk, ebben az ellenfelünk is partner volt.Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 22. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Csige, Körmendi.Dani – Papp 3, Szabó 4, Berta 2, Vass 3, Hegyi 4, VERÉB 5. Csere: Pádár 4, Zsiga, Vörös 2, Czirják 3, Lajtár. Edző: Gera Norbert.Tigrisek Csongrádi KSE: Molnár 7, Majdán 1, Kovács A. 1, Sebők 2, Tóth 1, Losonc 6, Zvolenszki 6, Blaskó 3, Felföldi, Bíró, Németh Á., Németh M., Kovács T., Pásztor 3.Pásztor István.– Nagyot küzdöttünk, hogy tisztességesen búcsúzzunk a bajnokságtól. Nem sikerült a biztos bennmaradást jelentő helyen végeznünk, ezért képlékeny a jövőnk. Köszönöm a hozzáállását minden játékosomnak, akik nem hagyták el a süllyedő hajót, illetve Nagy György Sándor majdnem három évtizedes munkáját, amit a makói kézilabdáért tett! Ilyen emberekre lenne szüksége a magyar kézilabdának!– A bajnokság utolsó meccsén az volt a cél, hogy mindenki szerepet kapjon, örömjáték volt, hiszen a célunkat már elértük, a középmezőnyben végeztünk. A második félidőben már azok játszottak, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, ők is helytálltak. Köszönjük a szurkolóink egész éves biztatását!Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 22. forduló. Békéscsaba, 120 néző. Vezette: Major, Szűcs.Ádász – Török 6, Nagy 5, Dankó, Szabó 2, Bagi 6, Székesi.Áncsán (kapus), Becsei 1, Lukács 2, Vörös, Ötvös, Földesi, Kovács, Blaskovics, Kandó 1.Dankó Ervin.– A motivációnk megkopott. Gratulálok a csapatomnak az egész éves teljesítményéhez! Köszönöm a szurkolóinknak, hogy mindig mellettünk állnak!Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 22. forduló. Kiskundorozsma, Ács Géza Sportcsarnok, 80 néző. Vezette: Bozó, Mezei.Körmendi, Molnár, Pördi, Zsemberi 1, Baranyi 4, Kertész 2, Lantos 3, Kovács 5, Lukács, Farkasinszki 2, Szöllősi 2, Tóth 5, Gyovai, Bali, Bognár 4.Zsadányi Sándor.– Nagyon fontos meccset sikerült megnyernünk, így várhatóan az NB II-ben maradhatunk.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 22. forduló. Szeged, 50 néző. Vezette: Herceg, Piller.Fodor, KOVALCSIK, JAKAB (kapusok), SZŰCS 10, Nagy 2, Kovács 3, Karácsonyi 4, Besenyi 3, Jakabovits 2, Fehér 1/1, Czifra 3/2, Bognár 3, CSÁNYI 5, Bacsa 3, SEBESTÉNY 7.Komáromi Endre.– Gratulálok a lányoknak a 4. hely megszerzéséhez!Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 22. forduló. Gyula, 350 néző. Vezette: Incze É., Incze T.