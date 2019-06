Szolnoki kajakos, kenus válogató: három számban is taroltak a szegediek - Fotók

Vigyázz! Szúnyogok!

Szerdán és csütörtökön folytatódik a második válogató: az előfutamok után 11.12-től és 14.45-től a parasportolók (Suba Róbert, Varga Katalin, Rescsik Csaba) döntőit rendezik, majd 15.20-kor a férfi K1 500 (szegedi indulók az előfutamokban: Sipos Dávid, Törköly Zoltán, Szendy Márk, Karnok Marcell), a női C1 200 (Nagy Bianka), a férfi K1 200 (Szabó Martin, Kis-Bicskei Márk, Birkás Balázs), a női K1 200, a női C2 200, a férfi K2 200 (Karnok M., Kis-Bicskei) és a női K2 200 (Árok Dorottya, Verbőczi Eszter) méteres finálékon a sor. Csütörtökön 10.01-től a női C1 500 (Nagy B.), a női K2 500 (Kárász Anna, Kozák Danuta – Újpest és Árok, Verbőczi), valamint a férfi K2 500 méteres finálékat bonyolítják le. A válogató zárásaként 15.18-tól női K2 1000 (Árok, Verbőczi), női K1 1000 (Horváth Alexandra) és férfi C1 1000 (Kiss Tamás, Zombori Dominik, Kocsis Ádám, Laczó Dániel) méteren hirdetnek győztest.

Szolnok hasonló adottságú vá­­ros, mint Szeged. Folyóparton fekszik, sok zöldövezettel, és ahogy Szegeden, úgy itt is a Tisza szeli ketté a várost. A populációja kevesebb, mint Csongrád megye székhelyéé – 2018-as adat: 71 ezren lakják –, de ami megint csak párhuzamot von Szegeddel, az a vízi sportokra alkalmas környezet.Nem véletlen, hogy a kajako­sok, kenusok kedvelik, és Bu­­dapesttől is csak 118 kilométerre fekszik – ez utóbbi min­­dig fontos szempont. És az sem véletlen, hogy a Maty-ér át­­alakítása, felújítása, szebbé varázsolása alatt itt rendezik a sportág mindkét válogatóját.Az Alcsi-sziget és a Holt-Tisza Szolnok belvárosához kicsit kö­­zelebb található, mint Sze­ged­től a Maty-ér, éppen ezért afféle üdülőövezet is. A pályának kialakított vízfelület egyik oldalán sárga-kék lelátó áll, majd utána a hajókkal telepa­kolt terület több régi vagy ép­­pen frissen elkészült épület, né­­hány nyaraló, a másik oldala pedig a Szeged felől érkező főút mentén lakóövezet.És persze remek horgászhely. Hiába az érkezésünk ko­­ra délelőtti időpontja, már két stégen is álltak a botok, fogytak az etetőanyagok.– Van fogás? – tettük fel a kérdést. Az első helyen két fia­­tal csak törpeharcsákról tu­­dott beszámolni, a másikon viszont egy idősebb kollégájuk már egy kisebb pontyról is.Ebben a tevékenységükben egyáltalán nem zavarta őket a zaj és a víz mozgása – a kajakosok, kenusok második válogatója. No és a rengeteg szúnyog sem... Szegeden sokan pa­­naszkodnak arra, hogy es­­ténként nem lehet megmaradni a városban és környékén sem, ám itt fényes nappal is támadnak az agresszív vérszí­vók. Mire a kocsiparkolótól a horgászok mögött elértünk a céltoronyhoz, már olyanok voltunk, mint egy pantomim­duó. Fura mozdulatokat te­­t­tünk egy láthatatlan ellenfél elűzésére – ez látszódott rajtunk, pedig mindössze 200 métert sétáltunk. Jancsó Miklós klasszikusa, az Anyád! A szúnyogok! című film jutott eszünkbe.Szolnoki Vízisporttelep – ez állt a nem mostanában készült kapubejárat felett, már az üdü­lőterületen belül. Mindenfelé sátrak, hajók, melegítő ver­seny­zők. És egyszer csak rá­bukkantunk az NKM Szegedi Vízisport Egyesület alkalmi otthonára is.– Szeretjük Szolnokot, de azért várjuk már Szegedet – mondta a klub fiataljainak ka­­jakos edzője, Csamangó Attila, akihez hamarosan csatlakozott Kása Péter és Boldizsár Gáspár – mennyiségben nyertek a kenus szakemberek.– Mi Törökszentmiklóson la­kunk, ez innen 20 kilométerre van. Főleg fiatalokkal jöttem az ifjúsági válogatóra, hogy szokják a légkört – tette hozzá Csamangó. A kenusoknak nem kell ennyit utazni, legalábbis most.– A szolnoki Tiszaligetben laknak a lányok, én meg itt a pálya mögött – nyilatkozta Kása, aki egy kulisszatitkot is elárult. – A Maty-ér hiánya miatt volt, hogy heti kétszer-háromszor iskola után kisbuszba ültünk, és jöttünk ide edzeni, pályát menni, majd irány haza, de előfordult, hogy Csongrádra ruccantunk át, ahol nagyon ked­­vesen fogadtak.Ebből is látszik, mennyi mindent kell tenni egy versenyzőnek a sikerért. Vagy például csak a világbajnoki részvéte­lért. Merthogy ez a célja a má­­sodik válogatónak – hőség, szél és szúnyogok ide vagy oda. Eljutni az augusztus 21–25. kö­­zötti szegedi vb-re.A vízen hatalmas a forgalom, fel és le is. A céltorony fe­­lé fájdalmas arcok, lesavasodó kezek jellemzik a versenyzőket, aztán a futamok és a mérlegelés végén hatalmas sóhajok, lelassult mozgás – de csak szigorúan a part mellett. Legalábbis erre figyelmeztet a Szegeden is jól ismert hangosbemondó hölgy.A válogató első napján az öt­szörös olimpiai bajnok Kozák Danuta egyesben 500 méteren remekül kezdett, és Csipes Ta­marához, valamint Medveczky Erikához hasonlóan előfutam­elsőként került döntőbe. Az NKM Szeged kiválósága, Ká­­rász Anna éppen Kozák előfutamában kezdte a napot, és lett harmadik, aztán a középfutamból már az első helyen került a döntőbe. Az viszont látszott rajta, hogy nem esett jól neki a fél kilométer. Na, ekkor bolydult meg először igazán ezen a napon a part, hiszen az előfutamok győztesei mellett a középfutamokból csak az első kettő juthatott az A döntőkbe. És ekkor még hátravolt a délutáni döntő.A nap végi öt felnőtt finálé közül K1 1000 méteren Szendy Márk és Törköly Zoltán, C2 1000 méteren más-más párral Kocsis Ádám és Zombori Dominik, K1 500 méteren pedig Kárász Anna volt érdekelt.Az tudtuk, hogy a négy fiatal szegeditől már az is remek eredmény volt, hogy a döntőbe került. Ehhez képest Törköly ne­­gyedik, Szendy hetedik he­­lyen zárt, míg másodszor is győzött az algyői, de győri színekben versenyző Kopasz Bálint, aki így már biztos indulója K1 1000 méteren a szegedi világbajnokságnak. A kenusok közül a paksi társ­sal versenyző Zombori vég­­­­zett előrébb (hatodik lett), míg Kocsis a dunaújvárosi párral utánuk, a hetedik helyen ért a célba – ez így is szép volt négyüktől.És akkor a várt női finálé: ab­­ban nem volt vita, ki a leg­­esélyesebb. Kozák olyan ma­gabiztos volt, mint az első vá­­logatón, így ebben a számban már biztos világbajnoki induló. Kárász nagyot küzdött, ám végül Csipes, Medveczky és a fiatal Gazsó mögött ötödik helyen zárt. Éppen mint az első válogatón.Hogy ez mit jelenthet mondjuk a négyes szempontjából, nem tudni, de az biztos, ha Ko­­zákkal párban megvédik az első válogató elsőségét, ez a szám az övéké. A kvartett összetétele pedig majd megint a sportdiplomácián (is) múlik.A magyar kajakos, kenus válogatott szövetségi kapitánya, Hüttner Csaba szokásához híven a helyszínen, a parton kö­­veti az eseményeket. Minden évben akad olyan szám, amelyben más nyeri az első és a második válogatót is – a szakember a sűrű program ellenére is felkészült a lehetőségekre.– Szétlövés biztos, hogy lesz, de nem valószínű, hogy az Eu­­rópa Játékok előtt. Nagyon sűrű a program, hiszen a jövő héten kedden már kezdődik Minszkben a versenyünk, és nem biztos, hogy igazságos lenne, ha a válogató után, mondjuk pénteken úgy rendeznénk szétlövést, hogy valaki többet versenyzett az előtte való három nap során. Egyeztetünk az edzőkkel és a versenyzőkkel, és igyekszünk a legjobb döntést meghozni, de egyelőre erről korai beszélni. – nyilatkozta Hüttner Csaba.A szövetségi kapitány várhatóan pénteken hirdeti ki az Európa Játékokra utazó keretet, amely tehát még nem feltétlenül egyezik meg minden számban a szegedi világbajnokságon induló csapattal