Tavaly a Vidi megcsinálta, most a Ferencvároson a sor a bajnokok Ligájában

Nagy meccs, komoly ellenfél vár a Ferencváros labdarúgócsapatára a BL-selejtezőben. FOTÓ: FRADI.HU

A Ferencváros Bajnokok Ligája-selejtezője indítja a magyar csapatok idei nemzetközi szereplését. A harmincszoros bajnok abban a reményben vág ne­­ki a sorozatnak, hogy az évek óta hangoztatott csoportkörös szereplés sikerül: ehhez azonban mindenképp le kell győznie a bolgár Ludogoretset.A razgradi csapat tavaly a Mol Viditől kapott ki a BL-selejtezők második körében, ám az Európa-ligában bejutott a csoportkörbe, ahol bár csoport­utolsó lett, de négy döntetlent is játszott – többek között a német Leverkusen otthonában. A bolgár klub kerete jóval értékesebb a Fradiénál, a rutinos román csatár, Claudiu Keserü mellett ki kell emelni a 3,5 millió eurójával a legdrágábbnak tartott brazil Cicinhót: a szélső védő öt honfitársa is szerepel a Ludogoretsben, köztük az a Marcelinho, aki tavaly 12 gólja mellett 18 gólpasszt is jegyzett.A Ferencváros ellenfele megnyerte a szuperkupát hazájában, a zöld-fehérek viszont még nem játszottak tétmeccset, és nagyobb jövés-menés is volt a csapatnál. Elment a közönségkedvenc Böde Dániel, az uruguay-i Fernando Gorriarán és az ukrán Ivan Petrjak sincs már a Fradinál, akinek Székesfehérvárra igazolása nagy port kavart a honi futballban – ráadásul az első meccsen Mikalaj Szihnyevics és Isael sem lehet ott, mert mindkettejüket kiállították még az előző klubjukban. Előbbinek a visszavágót is ki kell hagynia kétmeccses eltiltása miatt, azaz a támadósor miatt főhet Szerhij Rebrov vezetőedző feje. Főképp úgy, hogy Davide Lanzafame nemrégiben Torinóban kezeltette térdsérülését. Az olasz tá­madó ugyan minden bizonnyal bevethető lesz, de nem biztos, hogy teljesen egészségesen vállalja a játékot, márpedig az ő kreativitására igencsak nagy szüksége lenne a Ferencvárosnak.Az NB I-ben legutóbb társgólkirályi címig jutó csatár mellett öt új szerzemény is ott van a Fradi benevezett keretében, hiányzik viszont onnan Leandro, Otigba Kenneth, Bőle Lukács és Szerető Krisztofer is.Amennyiben egyébként a Ferencváros továbbjutna a bolgár csapaton, úgy a második fordulóban a luxemburgi Dudelange és a máltai Valletta párharcának győztese várna rá.kapusok: Dibusz Dénes, Gróf Dávid. Védők: Botka Endre, Miha Blazic, Eldar Civic, Abraham Frimpong, Lasa Dvali, Marcel Heister, Lovrencsics Gergő. Középpályások: Csonka András, Danilo Ihnatenko, Ihor Haratin, Tokmac Nguen, Rui Pedro, Sigér Dávid, Michal Skvarka, Olekszandr Zubkov. Támadók: Isael, Davide Lanzafame, Mikalaj Szihnyevics, Priskin Tamás, Varga Roland.