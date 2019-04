Újra együtt volt a nagy csapat: a városházán köszöntötték a LEN-kupa győztes Szeged Betont

Sok akkori játékos mellett a szakmai stáb is jelen volt, így Kásás Zoltán vezetőedző is. Botka László polgármester köszöntője után a Szegedi Vízipóló Suli szakmai vezetője, Szabó Zoltán mondott megható beszédet, megemlékezett az azóta elhunyt szakemberekről, akik rengeteget tettek a történelmi sikerért: Körtvélyessy Péter klubelnökről és Dr. Molnár László elnökségi tagról.



Az elnöki posztot később átvevő Cserhalmi Julianna is megköszönte mindenkinek a sok munkát és támogatást, majd jöhetett a csoportkép, és a beszélgetés, már emlékplakettekkel a kezekben. A csapat programja később egy étteremben folytatódott, ahol tovább nosztalgiáztak Szeged első csapatsportban elért nemzetközi kupagyőzelméről.