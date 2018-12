28 éve nem látott intézkedések a családokért: Készül a Szeged 2030 Program, amely élhetőbbé teszi a várost

Bartók Csaba szerint hiába vannak uniós pénzből fejlesztések Szegeden, egy helyben toporog a város. Fotó: Török János

Kedvezőbb adórendszer, csökkenő áfák, ingyenes tankönyv és gyermekétkeztetés – 2018 a családok éve volt Magyarországon, ezért számos olyan intézkedést hozott a kormány, ami a magyar embereket segíti. A Fidesz szegedi alapszervezetének elnöke szerint 28 éve nem látott döntések ezek.– A jövő a fiatalokon, gyermekeinken múlik, de ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk az idősekről és a középkorúakról sem, egész évben azért dolgoztunk, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk számukra. Ezek az intézkedések mind-mind ebbe az irányba mutattak, ugyanakkor nagyon szomorú vagyok, hogy az ellenzék folyamatosan ellene szavazott, és kevesellte. Az az ellenzék, amely eltörölte a pluszokat, például a 13. havi nyugdíjat. Most nyugdíjprémiumot kapnak az idősek, ezáltal kifejezve a tiszteletet és a köszönetet a több évtizedes munkájukért. A bővülő magyar gazdaság eredményeiből nemcsak a munkavállalóknak kell részesülniük, hanem azoknak is, akik felépítették és munkájukkal gazdagították az országot. De a megbecsülés azoknak is jár, akik a legnehezebb időkben is kitartanak családtagjaik mellett, ezt szolgálja a gyermekek otthongondozási díja. Megdöbbentő, hogy az ellenzék sem ezt, sem az ápolási díj emelését nem szavazta meg – magyarázza Bartók Csaba.Hozzátette, örömmel látja, hogy milyen ma egy olyan családban élni és nevelkedni, ahol két-három gyermek van, hiszen számos segítséget megkapnak.– Sajnos amikor én neveltem a gyermekeimet, akkor pont a megszorítások jöttek. Ugyanakkor most boldogsággal tölt el, hogy a fiatalok ilyen feltételeket kapnak. December elsejétől a kétgyermekesek is igénybe vehetik a támogatott kamatozású 10 millió forintos hitelt. Ma hazánkban a gyerekek többsége – 1 millió 140 ezer – kétgyermekes családban növekszik, ezért indokolt a fokozott támogatottság. A demográfiai problémákat a belső erőforrásokból kell megoldani, nem pedig migrációval, ahogy azt a baloldal tévesen feltételezi. Azonban szerencsére a magyarok többsége egyfajta látásmóddal rendelkezik, hasonlóan gondolkozunk a biztonságról, a vallásról, a hagyományokról, a kultúránkról. Ez biztonságot ad nekünk, magyaroknak, de nem dughatjuk a fejünket a homokba, országunk sorsa jelentősen függ az Unió sorsától, ezért nagyon fontos, hogy jó választási eredmények szülessenek májusban. Természetesen meg kell oldjuk a szegényebb kontinensek problémáját, de nem idehozva az ott élőket, hanem oda kell vigyük a segítséget, az ő hagyományaikra építve kell megoldani a bajt, de ehhez erős európai vezetőkre van szükség. Olyan fészekrakási lehetőség, mint ami Magyarországon van, talán egyik államban sincsen. Ez jól látszik Szegeden is, már a tervezőasztalról elkelnek a lakások. A cél, hogy lehetőleg minden család saját otthonban élhessen, ezt a devizahitelesek problémájának orvoslásával is igyekszünk elérni. Ez az otthonteremtési intézkedések újabb mérföldköve, az érintett bérlők ismét tulajdonosaivá válhatnak a korábbi otthonuknak – részletezte.Idén a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó, mintegy 400 ezer háztartás kap egyenként 12 ezer forint értékű tüzelőanyagot hazánkban. – Télen és az ünnepek közeledtével talán még fontosabb, hogy meleg és világosság legyen az otthonokban. Úgy gondolom, a rezsicsökkentéssel a kormány ehhez is hozzájárul kicsit – emelte ki.A magyar válogatott kézilabdázó évértékelőjéből a sport sem maradt ki. Azt mondja, örömmel tölti el az év végi hír, miszerint Mikler Roland visszatér a Pick Szeged játékosai közé, hiszen annak idején itt vált nagy klasszis kapussá. Hozzátette, ha Roland ott folytatja, ahol abbahagyta, amikor innen eligazolt, akkor csak jól jár vele a csapat. Kiemelte, bár mindenkinek örülnek a szegedi csapatnál, de igazán a magyar sportolókért dobog a szurkolók szíve.A 2019-es évet tekintve Bartók Csaba szerint nehéz esztendő előtt állnak. Mint mondta, a legfontosabb feladat, hogy elinduljanak azon az úton, amelyen keresztül Szegedet felzárkóztathatják robogó országunk mögé, legalább nyolcévnyi lemaradást kell pótolniuk, ehhez viszont támogató szavazatokra lesz szükségük ősszel.– Nem azzal akarunk vitatkozni, hogy szép a karácsonyi vásár vagy a belváros, hanem azt szeretnénk, hogy jobb és több munkalehetőség legyen, a városnak növekedjen az adóbevétele, vonzó legyen a nagyobb vállalatok számára, növekedjen a megtartóerő. Tehát élhetőbb városra törekszünk, ehhez már készül a Szeged 2030 Program, amelyben cégvezetők, egyetemi pedagógusok, szakértők működnek közre. A tervezetet hamarosan be is mutatjuk az itt élőknek. Ugyanis a cél az, hogy ne a bírósági ügyektől, csalásokról legyen híres Szeged, hanem a fejlődésről, a felzárkózásról szóljon a média.Az elnök szerint hiába vannak az uniós pénzekből megvalósuló fejlesztések, egy helyben toporog a város. Hozzátette, szervezetlenek a korszerűsítések, mindent egyszerre dúrtak fel pár nap alatt, aztán ki tudja, mikorra készülnek el, hiszen nincs szervezett városkép, helyette kosz és légszennyezettség, valamint üresen tátongó gödrök vannak.