43 millió forintba kerül a remény Tóth Róbert számára: részt vehet az amerikai programban a csongrádi kajakos

Aki támogatni szeretné Tóth Róbert gyógykezelését, a Kolonics György Alapítvány 12100011–10241521-es számlaszámára utalhat. A közleménybe azt kell írni: Tóth Róbert amerikai gyógykezelés. Az internetes adománygyűjtés a gofundme.com oldalon fut. Címe: Save Athlete Robert Who Fights Against Cancer.

Az U23-as Európa-bajnoki aranyérmes Tóth Róbert még egészségesen

Tóth Róbert és Felesége, Reményi Diána nem adja fel

A rák egy agresszív fajtájával, az úgynevezett Adenoid Cystic Carcinoma nevű daganattal küzd a 29 éves Tóth Róbert. A csongrádi származású egykori kajakosról már lapunkban is írtunk: tavaly nyáron Szegeden és Csongrádon is jótékonysági sportnapokat tartottak, hogy gyógykezelésére pénzt gyűjtsenek.Róbertet 2017 februárjában kezdték kezelni Budapesten, a szeme mögötti tumorból vett szövetminta alapján. Sugár- és kemoterápiát kapott, ami miatt bal szemére megvakult. Nyáron derült ki, hogy nem reagál az addig kapott gyógyszerre – addigra pedig már áttétek is képződtek.– Ekkor kértünk másodvéleményt Milánóból, az Európai Onkológiai Intézetből. Kiderült, hogy teljesen más betegsége van, mint amivel addig kezelték – mesélte lapunknak Reményi Diána, Róbert felesége. A házaspár ezt követően egy stutgarti kezelésben bízhatott, ám decemberben kiderült, az sem hozta meg a várt eredményeket. Két hete viszont Houstonba utaztak, ahol a fiatal sportoló olyan klinikai programban vehet részt, amely a génmutációját célozza. A világon egyébként összesen 36 ember kaphatja meg ezt a kezelést.​A fiatal házaspárral interneten vettük fel a kapcsolatot csütörtökön, amikor még bizakodva mesélték, mekkora öröm, hogy Róbert bekerülhetett a programba. És bár már akkor is tudták, hogy csak a gyógyszert kapják majd ingyenesen, a kórházi ellátásért fizetniük kell, hatalmas sokként érte őket, amikor estére kiderült: 150 ezer 418 dollárt kell befizetniük, különben nem kezdik el másnap a kezelést.– Nonszensz. Október óta levelezünk velük, könyörögtünk, hogy mondjanak egy becsült árat. Nem tették. Aztán miután odautazunk, érkezéskor kifizettünk 26 ezer 800 dollárt – minden pénzünket, amink volt – bízva abban, hogy ez egy darabig fedezi a költségeket, egy nappal a kezelés előtt közölnek egy olyan árat, amit lehetetlen kifizetni. Erre nincsenek szavak – panaszolta Reményi Diána.A fiatal házaspár úgy döntött, nem adják fel. A közel 43 millió forint összegyűjtésére kampányt indítottak az interneten. Az első 12 órában, ami Magyarországon ráadásul éjszakai időszakot jelentett, több mint 3 ezer dollárt, közel 900 ezer forintot adtak össze számukra. Ezenkívül egy magyarországi adománygyűjtés is zajlik a Kolonics György Alapítvány szervezésében, amelyhez a Fidelio kezdeményezésére a művészvilág is csatlakozott. Miklósa Erika, Polyák Lilla, Náray Erika és Józan László már felajánlotta a segítségét.