Az újságpapír illata is kell az olvasáshoz

"Annak ellenére, hogy mindent online intézek el, a híreket szeretem nyomtatott formában látni."

Virágh László

Felkészülten érkezett olvasónk, a makói Virágh László a szegedi Príma Nova áruházba. Egyrészt a találkozásunk előtti percekben feleségével, Ildikóval gyorsan körülnéztek a boltban, hogy tudják, mit hol találnak. Másrészt László összeszedte gondolatait a készülő, róla szóló cikkhez is: sorolta a lényegesnek tartott információkat.Egy makói vállalkozásnál szervezőként dolgozik. Ildikóval 26 éve házasok, azóta jár nekik a Délmagyarország. Előtte a szülőknél olvasták a lapot.– Az újság nélkül nem tudok létezni, nagyon ragaszkodom hozzá. Annak ellenére, hogy mindent online intézek el, a híreket szeretem nyomtatott formában látni. Kell, hogy foghassam, lapozhassam az újságot, szeretem érezni az illatát – magyarázta az 51 éves férfi.A köztisztviselőként dolgozó Ildikó a mellékletekért rajong: a Gasztro-, a Lakás és kert és a Lilla magazinért.– Én esténként, a férjem délutánonként, kávézás közben olvassa el az újságot. Évek óta küldözgetjük a szelvényeket a Telekosár-játékra. Amikor telefonált a férjem, hogy mi nyertünk, lúdbőrös lettem az örömtől. Mozibelépőket már nyertünk, de erre vártunk csak igazán!László a heti nagybevásárlást az Ildikó által összeállított lista szerint bonyolítja le.– Egy bajom van csak: a termékek ki-be pakolászása a kosárba. Miért nincs még olyan elektromos kapu, ami az egész kosár tartalmát egyszerre olvassa le? – teszi fel a költői kérdést, miközben a pénztárszalag mellett súlyzózik az üdítőkkel.A Virágh házaspár kertes házban él, aprójószágot tart, disznót vágat. Így most főleg a húsvéthoz szükséges termékeket vásárolták meg: üdítőket, italokat, sajtokat, banánt, citromot, paprikát, margarint, tejfölt. A darált húsból sosem elég, ezért az is került a kosárba, némi kacsa- és pulykahús társaságában.A csipsz, a mogyoró, a zabkása és a popcorn az egyetemistáknak lesz: Lászlóék 19 és 22 éves gyerekeikkel a nyári családi nyaralásokat még összehozzák, de az év többi részében már sokat nélkülözik az utódok társaságát.