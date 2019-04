Drága zónák, még drágább csekkel: Ingünk-gatyánk rámehet a parkolásra

Az Imre utca a környék egyedüli sárga zónás utcája, mégis zöld automatát kapott. Fotó: Török János

Se tábla, se automata. Húsz méter után hogyan parkoljunk? Fotó: Török János

Az elmúlt hetekben számos panasz érkezett lapunkhoz a szegedi parkolási rendszer kapcsán. A kecskeméti Ákos évek óta járja az országot, szerdán épp a szegedi bíróságról kilépve pillantotta meg zöld rendszámos autóján a piros csomagot, benne a 6240 forintos csekkel. Azt mondja, Szegeden kívül mindegyik nagyvárosban ingyen állhat meg autójával, viszont eddig nem volt információja arról, hogy a csongrádi megyeszékhelyen jegyet kell váltania.A szintén egy másik megyéből érkező Ilona kisfiát hozta a klinikára. Elmondta, már fizetős parkolóhelyet is alig találtak a környéken, ingyenes helyszínt pedig meg sem próbáltak keresni, főleg helyismeret nélkül. Nem számoltak vele, hogy az egész napot az intézményben töltik, így érkezéskor csak néhány órára váltottak jegyet, viszont késő délutánig várakoztak. Úgy fogalmazott, azt hitték, már ingjük-gatyájuk is rámegy a parkolásra. A panaszosok sorát gyarapítják a futárok is. Az egyik szolgálat sofőrje a klinikára sietett be, hogy átadja betegágyon fekvő ügyfelének a csomagot. A bent töltött 5-10 perc alatt rögtön a szélvédőjére került egy mikuláscsomag. A rakodási területen esélye sem volt megállni, azt ugyanis a személyautók foglalták el – anélkül, hogy azok sofőrjei bírságot kaptak volna.Tettünk mi is egy kört a belvárosban. A Mars tér környékén minden utca sárga zónás, kivéve a Gábor Dénes iskola előtti területet, ahol már zöld zónás jegyet kell váltani. Ugyanígy az Imre utca környékén is pórul lehet járni, hiszen szinte mindenhol zöld zóna van, az Imre utcában azonban sárga, de a környéken hiába kerestük a sárga automatát, csak zöldet találtunk a sarkon. Hasonló a helyzet a Hajnóczy és Bolyai utca sarkánál is: innentől a Hajnóczy folytatása sárga, hozzá tartozó automata viszont sehol sincs, a sarkon zöld jegykiadó van. Jártunk az Attila utcában is: annak elején egy tábla, amely a 20 méteres rakodóterületre figyelmeztet, utána viszont eltűnt a jelzés, nem tudni, kell-e parkolójegyet venni, és ha igen, milyen színű zónában álldogálunk.Az automatákat üzemeltető SZKT vezetője, Majó-Petri Zoltán kérdésünkre elmondta, az új klinikai tömb mellett a Semmelweis utca felőli parkoló díjmentes, míg a Bánomkert sor az Állomás utca felől sárga zóna, ott csupán 220 forintos díj van óránként, 1320 forintért napijegy is váltható. – Az óradíjak tudomásunk szerint a hasonló méretű megyeszékhelyekkel összevetve nem mutatnak érdemi különbséget: a szegedi zöld zónában és Debrecen belvárosában 480, Pécsen a belvárosban 500, Budapest V. kerületben 525 forint hétköznap. Sőt, Balatonfüreden minden nap 500 forintot kell fizetni óránként a nap 24 órájában. Szegeden a belvárosi parkolásnak azért ennyi az ára, hogy senki se hagyja ott az autóját, ha már nincs dolga, míg mások időt töltenek azzal, hogy parkolóhelyet találjanak – tájékoztatott. Hozzátette, az automaták elhelyezését folyamatosan korrigálják: azt vizsgálják, mennyi parkolóhelyet, hány utcát tudnak kiszolgálni, de nem mindenhová rakható parkolóautomata az utak alatt futó közművezetékek, valamint a védett épületek, területek miatt.