Nemzetközi siker lett a SzegedRocks - videó

Eddig is hatalmas sikere volt az interneten a tavalyi Dóm téri zenés flashmobnak, amin több százan zenéltek egyszerre, de most külföldön is felfigyeltek a kezdeményezésre.

Révész Zsolt, a CityRocks produkció kommunikációs vezetője a Délmagyarországnak elmondta, hogy a hazai online portáloknak és zenei szaklapoknak köszönhetően egy év alatt már több százezren nézték meg a SzegedRocks2018 rockzenei flashmob videóit Magyarországon. A nemzetközi siker azonban most jött el.A szervezők és a világ egyik legnagyobb zenei közösségi oldala, a Music Life megállapodásának köszönhetően alig négy nap alatt már 2 milliónál is többen látták világszerte az egyik, rendezvényről készült videót. Révész Zsolt elmondta, hogy a zenészek csaknem fél évig készültek a tavalyi koncertre, de a sikerhez kellett annak a harminc embernek a munkája is, akik a háttérből segítették őket.A produkció egyébként nemsokára egy különleges videóval jelentkezik: egy kamionplatós koncert kisfilmje néhány nap múlva kerül fel a közösségi oldalakra. Ahogy pedig azt korábban már bejelentették, idén Kecskemétre várják a zenészeket, szeptember 7-én KecskemétRocks2019-re egy két órás koncertre. A zenekarba augusztus közepéig lehet még jelentkezni.