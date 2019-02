Online rendszer segíti az óvoda-iskola átmenetet

Az óvoda és az iskola az egyik legfontosabb tényező ebben, hogy vajon miként lesz kompetens óvodásból kompetens kisiskolás, mikor tud megfelelni az iskolai elvárásoknak úgy, hogy közben önmaga marad, és élményei lesznek szorongás helyett. Ebben fontos az online értékelés, mert ha ez a terület jól működik, akkor a gyerek sikert ér el, motiválttá válik, ez pedig az egész életre átvezethető majd – hangsúlyozta köszöntőjében Fáyné Dombi Alice, az SZTE JGYPK óvodapedagógus képzésének vezetője az Online értékelés és fejlesztés lehetőségei című szegedi konferencián.



A hétfői rendezvényen megfogalmazott kérdések az egyetemi tanár szerint a jelen és a jövő világának elvárásait testesítik meg, hiszen az óvoda–iskola átmenet hatékony segítése és a későbbi iskolai sikeresség érdekében megfelelő tanulói szintű visszacsatolási mechanizmusok szükségesek. Ismerni kell a gyermekek képességeinek kiinduló fejlettségi szintjét, látni kell a gyerekek közötti különbségeket, valamint megfelelő eszközökkel kell rendelkezni a fejlődés vizsgálatához is. Erre a célra kiválóan alkalmas a Nagy József, Fazekasné Fenyvesi Margit, Józsa Krisztián és Vidákovich Tibor által kifejlesztett Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer, viszont a papíralapú adatfelvétel és az eredmények feldolgozása is jelentős többletterhet róhat a pedagógusokra.



A számítógépes technológia megoldást nyújthat a problémákra, ezért az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport és az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport munkatársai létrehozták az eDIFER felületet. Továbbá a minél differenciáltabb tanulói szintű visszacsatolás és a digitális technológiában rejlő lehetőségek eredményesebb kiaknázása érdekében egy különálló, online Iskolakezdő Mérőcsomag (IKM) is rendelkezésre áll. Az eDIFER és az IKM is az eDia rendszeren keresztül érhető el, erről a hétfői konferencián kaptak bővebb tájékoztatást a pedagógusok Szegeden.