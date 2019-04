Piknik erdészetis módra - Fotók

Egy nappal a névadójukról elnevezett emléknap után hagyományos diáknapot tartottak, amelyen együtt voltak az iskola tanulói: a Gellért Szabadidőközpont hátsó részét teljesen el is foglalták. Különböző szabadidős programokon vehettek részt: volt íjászkodás, horgászat, de aki pingpongozni vagy amerikaifocizni akart, arra is volt lehetősége.Természetesen az erdészetisek kedvenc feladatai mind a fákhoz kapcsolódtak. Volt például fűrészelőverseny, amelyen hiába kezdeményezték, hogy motorossal végezzék el a feladatot, merthogy azzal kicsit könnyebben menne, békebeli, kétszemélyes kézi eszközzel kellett a lehető leggyorsabban megkurtítani a vastag fadarabokat. Aki pedig inkább az élő fával került volna kapcsolatba, hintázhatott egy tó fölé belógó ágon, kötél és heveder segítségével.A program egyik fő eleme a főzés volt, az osztályok ugyanis maguk készítették el ebédjüket. Volt olyan csapat, amelyik 20 főre 20 kiló csirkét vásárolt. – Egész héten ezt fogjuk enni – nézték a fogyni nem akaró húshalmot. Sokan sütöttek tárcsán, de láttunk bográcsos lecsót, palacsintát és pörköltet is. Hogy végül melyik menü érdemelte ki a nyereménydesszertet, a tortát, azt a tanárokból álló zsűri döntötte el.A diáknapon íjászatban is kipróbálhatták magukat az erdészetis diákok. Fotó: Török János