Sokan jönnek pünkösdölni a megyeszékhelyre

A szallas.hu foglalási adatai alapján idén 32 százalékkal nő a forgalom a tavalyi év azonos időszakához képest, a legvonzóbb belföldi úti célok között van Hajdúszoboszló, Balatonfüred, és a főváros mellett Szeged is ott van. Mindez azt is jelenti, hogy aki most akarna foglalni szállást, valószínűleg már nem járna sikerrel: a szállodák és a panziók is szinte kivétel nélkül telt házasak.



A hosszú hétvégén Szeged a hagyományos retró fesztiváljával, a Deja Vu-vel várja az ideérkezőket. Emellett a szecesszió világnapján, szombaton ingyenes városi sétát tartanak, és több kiállítás is megtekinthető. A szallas.hu összegyűjtötte az ország legjobb pünkösdi programjait is, amelyben az Ópusztaszeri Pünkösdölő szerepel Csongrád megyéből. A skanzenben vasárnap és hétfőn újjáélednek a régi néphagyományok, amelyeknek a látogatók is aktív részeseivé válhatnak.



A portál előrejelzése szerint egyébként a következő, augusztus 20-i hosszú hétvégére is a top 5 legnépszerűbb belföldi úti cél között van Szeged.