Történelmi konferencia a román megszállásról

Fotó: Frank Yvette

A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács és a Magyar Kisebbségi Információs Egyesület egy nagyszabású rendezvénysorozat keretében emlékezik meg a száz évvel ezelőtti eseményekről. Az első konferenciát tavaly novemberben szervezték meg Pécsett, azóta pedig Budapesten, Kolozsváron, Temesváron és Temerinben is összegyűltek előadásokat tartani.Zakar Péter, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese megnyitóbeszédében elmondta, a konferencia jelentőségét annak hézagbetöltő szerepében látja. – Amikor megláttam a konferencia témáját, az jutott eszembe, hogy bár nagyon sokat beszélünk az első világháborúról és a szerződés létrejöttéről, mégis nagyon sok vonatkozása van ezeknek az éveknek, amelyeket nem ismerünk igazán. Ez a konferenciasorozat azért jelentős, mert hozzájárul ahhoz, hogy azokat a kérdéseket pontosabban lássuk, amelyekre a magyar történetírás kevesebb figyelmet fordított – magyarázta.A konferencia előadói Marjanucz László egyetemi docens és Vincze Gábor történész Kelet-Magyarország és Csanád vármegye eseményeit ismertették, míg Gulyás László egyetemi tanár a megszállás nemzetközi hátteréről tartott előadást.Bedő Árpád, a konferencia elnöke elmondta, az ötlet 2017-ben született meg, célja pedig elsősorban a széleskörű történelmi ismeretterjesztés.– Egy olyan emlékezést szerettünk volna megvalósítani, amely bemutatja a Trianonhoz vezető utat, illetve hozzá kapcsolódó eseményeket is. Fontos szempont volt, hogy a századik évforduló napján és a helyszínen emlékezzünk – mondta Bedő, aki lapunknak beszélt arról is, hogy mit tapasztaltak, mennyit tudunk, tudhatunk ma a trianoni eseményekről. – A helyi történészek tisztában vannak a pontos történésekkel, ezért is tartottuk szem előtt, hogy a konferencia egy-egy helyszínére ne máshonnan hozzuk az előadókat, hanem a helyi kutatók osszák meg a tudásukat. Úgy tapasztaltuk, az trianoni eseményekről a történészeket leszámítva igen keveset tudunk, az ifjúságot pedig érdektelenség jellemzi a témát illetően, aminek nem tudjuk az okát, de jó volna őket is megszólítani – fejtette ki.A konferenciasorozat jövőjével kapcsolatban már 2023-ra is vannak tervek, de ami biztos, hogy legközelebb ősszel folytatódik, októberben Székesfehérváron, novemberben pedig Budapesten.