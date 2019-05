A fűnyíró traktort is beizzították a tompaháti gyermeknapon - fotógaléria

Hozzátette, számos támogatójuk akadt, ezért a program résztvevői ingyen kaptak kürtős kalácsot, krumpli chips-et, palacsintát. Négy bográcsban főtt a paprikás krumpli, amivel ugyancsak megvendégelték a Tompahátra látogatókat.



- Úgy döntöttünk, hogy felelevenítjük a hagyományokat. Jó barátságban vagyunk a közeli Kéktói Ménessel, jöttek segíteni az első hívó szóra, akárcsak a hatóságok - ők is partnereink lettek a mai napig is. Így kezdődött. A programokat úgy alakítottuk, hogy az egész család jól érezze magát - említette meg az alpolgármester.Hozzátette, számos támogatójuk akadt, ezért a program résztvevői ingyen kaptak kürtős kalácsot, krumpli chips-et, palacsintát. Négy bográcsban főtt a paprikás krumpli, amivel ugyancsak megvendégelték a Tompahátra látogatókat.Szentesről ingyenes buszjárat is indult a Derekegyházhoz tartozó településrészre, amit sokan igénybe vettek.

A családi- és gyereknap egyik legnépszerűbb része az Állati jó akadály-verseny volt, amire nagyon sok csapat nevezett. Nyúlpakolásban, malacvitelben, lasszózásban, karikás ostorozásban és lovaglásban is jeleskedtek a jelentkezők. A tompaháti rendezvényen fűnyíró-traktorral is versenyeztek a gyerekek és a felnőttek is. Volt lovaglás, lovaskocsikázás, falmászás, trambulin és ugrálóvár, és persze az arcfestés sem maradhatott el. A rendőrség is jelen volt, náluk teszteket is lehetett kitölteni, amiért ajándék járt.



- Nyolc évvel ezelőtt rendeztük meg az első családi- és gyermeknapot Tompaháton, a nagysikerű, '80-as évekbeli rendezvények hagyományaira építve - mondta Varga Zsolt, Derekegyház alpolgármestere, a tompaháti családi és gyermeknap főszervezője.