Derekegyházon a beruházásokra koncentrálnak

– Nehéz és küzdelmes évet zártunk, de jó a csapatunk az önkormányzatnál, úgyhogy sikeresen vettük az akadályokat – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere. – 2017-ben arról számolhattam be, hogy asztal mellett zajlik a munka, pályázatírásokkal, tervezéssel. Tavaly azonban már a kivitelezések folytak, ezek egy része 2019-re is áthúzódik.A település legnagyobb beruházása az iskolafelújítás volt. Egységes nevelési-oktatási intézményt hoznak létre. A munkálatok elkészültek. Napokon belül egy helyre költözik a bölcsőde, az óvoda és az iskola.– Pályázati forrást nyertünk a felújításra, de időközben az építőanyagárak emelkedtek, a munkabérek is nőttek, ezért önkormányzatunk 40 millió forint hitelt vett fel, hogy a beruházás minden elemét megvalósíthassuk. Ezt a jövőbe való befektetésnek tekintjük – emelte ki a polgármester.– Igaz, nem önkormányzati forrásból épül, de nagyon fontos településünk életében a templomépítés. Több évig lobbiztunk érte. Mára már látványos szakaszba érkezett a megvalósítás, már a tetőt ácsolják a mesterek. Pünkösd környékén lesz a felszentelése. Ugyancsak nagy előrelépés a tompaháti út felújítása. A kivitelezés a végéhez közeledik. Az aszfaltozás elkészült, vannak még apróbb munkák, amit az időjárás függvényében tud megoldani a kivitelező.A település életében mérföldkövet jelent az a beruházás is, amit a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság valósít meg. Az ápolási otthon lakói méltó körülmények közé kerülnek. Öt lakásotthon épül Derekegyházon és egy közösségi épület. A remények szerint nyárra ez a beruházás is elkészül.– A költözés után az állami tulajdonban lévő kastély kiürül. Sikerült elérni, hogy bekerüljön a Nemzeti Kastély- és Várprogramba. Ha a kastély új funkciót kap, az Derekegyháznak új munkahelyeket és természetesen hírnevet jelent.A Digitális Jólét program révén Derekegyházon és Tompaháton is elérhető lesz a szélessávú internet.Tavaly a temetőben is munka zajlott. Előtetővel bővítették a ravatalozót. A tűzoltószertárból pedig edzőtermet alakított ki az önkormányzat. A kispuskalőtérből korszerű íjászlőtér lett. A tompaháti kultúrház teljes festést kapott.Szabó István megemlítette, a közmunkaprogram részeként tavaly vásároltak egy házat, amit felújítottak. Idén feldolgozóüzemet alakítanak ki benne, ahol a közmunkaprogramban megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket dolgozzák fel.2018-ra több munka befejezése húzódik át, de új beruházásokat is indítanak. Felújítják az egészségházat a hozzá tartozó szolgálati lakással. Az óvodát pedig gondozási központtá alakítják. A konyha felújítására is nyertek 20 millió forintot. A forrás egy részét eszközbeszerzésre fordítják.Fejlesztik az edzőterem eszközparkját, a játszóteret. Települési monográfia kiadását is tervezik. Mindezek mellett természetesen idén is lesz palacsintafesztivál.– Várjuk a Magyar Falu programot is. Szeretnénk az úthálózatunkat felújítani.Szabó István ősszel újra indul a polgármesteri székért. – Idén leszek 50 éves. Van erőm és kreativitásom is, hogy folytassam a munkát. Még sok feladatot kell megoldanunk.