Jön a hatodik juniális

Hatodik alkalommal találkoznak a települések Fábiánsebestyénben. Idén legalább 800 vendégre számítanak. Archív fotó: Török János

Közeleg június első hétvégéje, ezzel együtt a hatodik juniális is. Erről tartott közös sajtótájékoztatót Farkas Sándor országgyűlési képviselő, parlamenti államtitkár, Gémes László, Szegvár polgármestere és Szabó István, Derekegyház polgármestere.A Kinizsi Juniális idén június 1-jén 9 órakor kezdődik a fábiánsebestyéni Kinizsi parkban, a rendezvény az idén is a települések összefogásáról és együttműködéséről szól majd. Az esemény fővédnöke Kövér László házelnök, meghívott vendége ifj. Lomniczi Zoltán alkotmányjogász, sztárvendégei pedig Bagi Iván és Nacsa Olivér, akik a zsűrizésbe is besegítenek.Farkas Sándor kiemelte, a rendezvény több éve Csongrád megye meghatározó programja. A közelgő nemzeti összetartozás napja kapcsán idén nemcsak a megyei települések, de azok határon túli magyar testvérvárosai is megjelennek, érkeznek vendégek a Vajdaságból és Kárpátaljáról is.Szabó István, a program egyik felelős szervezője elmondta, a térség 21 települése várhatóan 800 fővel vesz részt az eseményen. A látványos megnyitó után idén is leginkább az Alföldre jellemző hagyományos népi, ügyességi és tréfás feladatokat kapnak a csapatok, lesz például feleségcipelés, gumicsizma-hajítás és betyárkodás is.Gémes László az összefogás fontosságát emelte ki, mivel a juniális lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők egymásra találjanak, barátságok szövődjenek, és szorosabb legyen a közösségek közötti együttműködés és összetartás.