6 ok, amiért jó nyáron párt keresni

Az évszak magában rejt számtalan lehetőséget az ismerkedésre, amiért a nyár kiemelkedően pörgős időszaknak számít a párkeresésben. A Randivonal.hu társkereső oldal szakértői összeállítottak egy listát, miért érdemes az egyedülállóknak nyáron aktívan társat keresni.



1. Jobb közérzet



Az extrém időjárási helyzetektől eltekintve, nem is kell mélyreható kutatásokat előrántani a megállapításhoz, amit már a Csinibabából is ismerünk: „Nyáron élni jó!" Ilyenkor általánosan jobb a hangulatunk, sok a napsütéses óra, tovább van világos, ami összességében pozitívabbá és nyitottabbá tesz az ismerkedésre.



2. Kellemes feltételek



Ha már szóba kerültek az évszak kedvező körülményei, külön pontban is kitérünk rá. A szabadságok ideje is ez, amikor végre lehet egy kicsit lazítani, és mivel tovább van világos, ezért aktívabbak is vagyunk. A társkeresők is bátrabban szervezhetnek egy randit, mert végre nem csak a benti programok dominálnak, így egy kellemes séta bármelyik estére tökéletes lehet egy első találkozóhoz.



3. Több programlehetőség



Nyáron lépten-nyomon szabadtéri programokra bukkanhatunk szinte az egész országban. Ha éppen egy-egy futó nyári zápor nem mossa el a rendezvényeket, akkor ott is rengeteg lehetőség kínálkozik az ismerkedésre, ráadásul a különböző tematikájú fesztiválok, búcsúk, koncertek a hasonló érdeklődésű embereket vonzzák, így biztosan lesz közös téma akár egy vadidegennel is.



4. Aktívabb társasági élet



Ilyenkor talán még több családi vagy baráti program szerveződik, amit az egyedülállóknak semmiképpen nem szabad kihagyni. Akár az egyik kolléga rendez kerti partit, vagy a barátok hoznak össze egy sörözést egy kiülős helyen, mindenképpen érdemes elmenni rá, már csak a hangulat miatt is. Egy fülledt nyári estén, a lampionok fényében minden sokkal romantikusabbnak tűnik, mint máskor.



5. Egyedül is jó kimozdulni



A nyárban az a jó, hogy nem kell különösebb indokot találni a kimozdulásra. Ha éppen nincs érdekes program, és a barátokra sem lehet számítani, akkor sem érdemes a négy fal között gubbasztani. Sőt! Használjuk ki a jó időt, fedezzük fel újra és újra a közvetlen környezetünket! Akár egy parkba is kiülhetünk egy pléddel meg egy jó könyvvel. Ugye már a te fejedben is lezajlott a jelenet, ahogy olvasás közben felnézel, és egyszer csak összeakad a tekinteted egy vadidegennel, akivel elsőre pillantásra szimpatikusak lesztek egymásnak? Ideje megvalósítani az elképzelést!



6. Sportra és kalandra fel



Ehhez persze télire is vannak tippek, de nyáron azért mégis csak változatosabb kültéri sportolási lehetőségek vannak. A bátrabbak akár extrémebb dolgokat is bevállalhatnak, mint például a wakeboardozás. De ott vannak a szervezett kirándulások, hajókirándulások, amik szintén rengeteg alkalmat nyújtanak az ismerkedésre. Egy kellemes kiruccanás egy hozzád közeli helyre szinte biztosítja, hogy lesznek egyedülállók is a társaságban.



Bármerre is utazzunk, nyaraljunk egyedülállóként, érdemes nyitott szemmel járni, de nem rágörcsölni az ismerkedésre. A szimpátiát hamarabb felkelti a könnyed és barátságos fellépés, így egyszerűen csak élvezzük a nyarat, ami lehetőséget adhat a megfelelő partner megismerésére is.