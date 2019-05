Az ember leghűségesebb barátjának is van legjobb barátja - cuki fotók

Dally és Spanky.

Prince és Banksy.

Puka és Larry.

Rudy és Barclay.

Az ember leghűségesebb barátjának is van legjobb barátja! Néhány kutya azonban továbbmegy saját fajtársainál, és elsőre valószínűtlennek tűnő, mégis életre szóló köteléket alakít ki különböző élőlényekkel: malacokkal, teknősökkel, prérikutyákkal... A 13 részes dokumentumsorozat megpróbálja megfejteni, hogyan alakulhatnak ki ezek a kapcsolatok. Minden epizód állati barátságokat mutat be, és velük együtt a gazdákat, akik láthatták, hogyan születtek meg ezek a furcsa kapcsolatok. Nemcsak azokat a sorsszerű körülményeket láthatjuk, amelyek összekovácsolták az állati cimborákat, hanem azokat a hihetetlen tevékenységeket is, amiket együtt csinálnak. Ők május 27-étől hétköznaponként 18:15-től várják az állatbarátokat a tévékészülékek elé.