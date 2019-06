Eltiltották a koncertezéstől Majkát

Hiába vinné a szíve, az orvosai megálljt parancsoltak a népszerű rappernek – értesült a. Majka egy komoly torokprobléma miatt jövő csütörtökig biztosan nem adhat koncertet, ami nem csak a rajongókat, az előadót is mélyen elkeseríti.megírta, Majoros Péter már betegen lépett színpadra múlt hét szombaton és vasárnap is a Budapest Parkban, két egymást követő napon adott telt házas koncerten. Az óriási érdeklődésre tekintettel az együttesének esélye sem volt lemondani ezeket a bulikat, ami végül az egészsége rovására is ment. Majka már a koncerten is kérte a közönségét, hogy énekelje vele a dalokat, mert nem fogja bírni, a bulik végére pedig teljesen be is rekedt. A hét eleji orvosi vizsgálat aztán rávilágított, hogy a sztárnak kényszerpihenőre lesz szüksége. Erről Péter az Instagram-oldalán tájékoztatta a közönségét.A vizsgálatok előtt félő volt egyébként, hogy a zenésznek műtétre lesz szüksége – abban az esetben a komplett nyári turnéja veszélybe került volna –, de a szerencsének és az orvosi segítségnek köszönhetően Péternek nem kell műtőasztalra feküdnie, és lenyomhatja az előre beharangozott koncertjeit is. Ahhoz azonban most egy hétig szinte meg sem szólalhat, és koncert közelébe sem mehet.– A műtétet szerencsére megúsztam, az első koncertünk jövő csütörtökön lesz – válaszolta anak Péter, akit a lap csak írásban tudott kérdezni.információi szerint a lemondott bulikat később mindenképpen pótolja majd Majka és a Ők zenekar, így minden rajongó megkapja végül a felejthetetlen buliját, amire számított.