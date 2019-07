Jennifer Lopez 50 éves - portré és érdekességek a világsztárról

úlius 24-én ünnepli ötvenedik születésnapját Jennifer Lopez amerikai énekesnő, filmszínésznő, Hollywood egyik legjobban fizetett latin színésznője.



1969-ben született New York Bronx negyedében, Puerto Ricó-i szülőktől. Előadói pályafutásról álmodozott, kora gyermekkorától táncórákat vett. Tehetsége nem maradt észrevétlen, a színpadi musicalszerepek fiatalon megtalálták. Tizenhét évesen kapta első kisebb szerepét a My Little Girl című filmben. A televízióban 1990-ben mutatkozott be az In Living Color című produkcióban, amelyben az egyik Fly Girlt alakította. Több felejthető sorozatban is szerepet vállalt, hogy folyamatosan a filmszakma szeme előtt legyen. Nem is kellett sokáig várnia, mutatós külsejével egyre-másra kapta a felkéréseket.



Az 1990-es évek közepén már olyan filmekben szerepelt, mint a Pénzvonat Wesley Snipesszal és Woody Harrelsonnal, vagy a Francis Ford Coppola rendezésében készült Jack című dráma, amelyben Robin Williams játszotta a főszerepet. Egy évvel később Jack Nicholsonnal és Michael Caine-nel forgatta A nyakék nyomában című thrillert. A közönség az amerikai álmot megtestesítő, fiatalon meggyilkolt, tragikus sorsú énekesnő Selena Quintanilla életrajzi filmjének főszerepében szerette meg, amely 1997-ben Dalok szárnyán címmel került a mozikba. Alakításáért Golden Globe-díjra jelölték.



Ezután akciófilmek sokasága következett, 1997-ben az Anakonda című horror, majd a Halálkanyar, 1998-ban Steven Soderbergh akció-vígjátéka, a Mint a kámfor George Clooneyval. 2000-ben A sejt című sci-fiben, majd a 2001-ben a Szeretném, ha szeretnél című romantikus vígjátékban instruálta a rendező, az utóbbiban partnerének Matthew McConaugheyt választotta. Luis Mandoki filmje, a két sebzett lelkű ember történetét bemutató Angyali szemek 2001-ben készült.



1999-ben énekesnőként is kipróbálta magát, és On the 6 címmel piacra dobta bemutatkozó albumát. A kritikusok legnagyobb meglepetésére a korong hamarosan platinalemez lett, 8 millió példányt adtak el belőle világszerte. Második albuma, a J.Lo már az első héten 270 ezer példányban fogyott. A szemrevaló énekesnő nemcsak nagy példányszámban eladott lemezei, hanem viharos szerelmi élete miatt is az újságok címlapjára került.



Élete egyik mélypontja Ben Affleckkel való szakítása volt. A sármos színésszel a Gengszter románc című romantikus vígjáték forgatásán ismerkedtek meg 2002-ben. A sarkukban loholó bulvársajtó rájuk ragasztotta a Bennifer becenevet, és amikor tizennyolc hónap múlva útjaik elváltak, többet cikkeztek róluk, mint Lopez This is Me...Then című új albumáról. Fél évvel később már Marc Anthony énekes, színész karjaiban vigasztalódott, ikrei is tőle születtek. 2006-ban közösen forgatták A tánc szenvedélye című filmet Hector Lavoe salsazenész életéről, majd 2011-ben elváltak útjaik.



Valójában J.Lo-nak ez már a harmadik házassága volt, először 1997-ben ment férjhez Ojani Noa modellhez, aki akkoriban pincérként dolgozott. Tizenegy hónappal később elváltak, és az énekesnő Sean Combs, azaz Puff Daddy rapperrel jelent meg a nyilvánosság előtt. Igaz, ebből a hűtlenséggel sűrűn tarkított kapcsolatból nem lett házasság. Legközelebb a táncos-koreográfus Chris Juddnak mondta ki a boldogító igent 2001-ben, de kilenc hónap után búcsút intettek egymásnak. Úgy látszik, most talán valóban rátalált a szerelem Alex Rodriguez profi baseballjátékos oldalán. 2017-ben kezdtek randevúzni, eljegyzésüket idén tavasszal tartották.



Zenei pályafutását 2005-ben a Rebirth című koronggal folytatta, 2007-ben a spanyol nyelvű Como ama una mujer című gyűjteménye a Billboard latin albumai között az első helyen végzett. Az év termése volt még a Brave című album, majd a 2011-es Love? után 2014-ben jelentkezett új lemezzel A.K.A. címmel. 2017-től rendszeresen fellépett a Planet Hollywood Resort and Casino műsorában az All I Have című előadásával, majd érkezett a Ni Tú Ni Yo című ritmusos nyári szerzeménye és videoklipje, amelyben exférje Marc Anthony is feltűnt.



Ezután a Puerto Ricó-i származású rapperrel, Wisinnel énekelte az Amor, Amor, Amort, 2018-ban pedig Cardi B-vel és DJ Khaleddel készített Dinero című nótája videoklipjével keltett feltűnést. J.Lo nem sok mindent hagy a képzeletre, fehérneműben grillez, struccot sétáltat, mályvacukrot süt pénzből rakott tűzön. A népszerű ausztrál énekesnő, Sia írta Limitless című betétdalának szövegét, amely a Lopez főszereplésével 2018-ban bemutatott Álommeló című filmhez készült.



Az elmúlt évtizedben a sikerfilmek világában is letette a névjegyét, ilyenek volt a Hölgyválasz, az Anyád napja, valamint a Befejezetlen élet Robert Redforddal és Morgan Freemannel. Közben, 2011 és 2016 között kisebb megszakításokkal beszállt az American Idol népszerű televíziós tehetségkutató zsűrijébe. 2012-ben élre került a világ 100 legbefolyásosabb hírességének listáján a Forbes magazinnál. 2013-ban remek alakítást nyújtott Jason Statham oldalán a Parker című filmben, majd többször kölcsönözte hangját animációs filmekhez. Ugyanebben az évben az amerikai filmakadémia tagjai sorába választotta, és Hollywoodban csillagot kapott zenei pályafutásáért.



2018-ban a Time magazin az év 100 legbefolyásosabb embere közé választotta, és ugyanebben az évben az MTV Video Music Awardot is átvehette. Az idén szeptemberben kerül a mozikba Hustlers című drámája, amelyet hatalmas várakozás előz meg, mert az ötvenéves színésznő egy vagány rúdtáncosnőt alakít majd. Az előzetesek tanúsága szerint Lopez, aki mindig is odafigyelt az egészséges életmódra, és naponta kőkeményen edz, húszéveseket meghazudtoló formában van, és ebből a filmben semmit nem fog elrejteni.