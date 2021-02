Hétfőtől lapunkban a Tündérszépek

Végre megismerhetik olvasóink Csongrád-Csanád megye idei Tündérszépek-jelöltjeit: hétfőtől mindennap megjelenik egy hölgy fotója és bemutatkozása lapunkban és internetes portálunkon is. Aki ezután kapna kedvet a jelentkezéshez, még nincs elkésve: március 7-ig lehet regisztrálni az országos szépségversenyre.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Izgalmas részéhez érkezett a Tündérszépek országos szépségverseny: hétfőn minden megyében megkezdődik a helyi jelöltek bemutatása. A Csongrád-Csanád megyei szépségeket lapunkból és a delmagyar.hu oldalról is­­merhetik meg, mindennap egy újabb hölgy fotóit és bemutatkozását láthatják. Érdemes folyamatosan nyomon követni, kik küzdenek a koronáért, hiszen a megyei előválogatóból szavazás útján juthat tovább a legtöbb voksot begyűjtő négy jelölt. Aki tehát aktívan szeretne részt venni az idei szépségkirálynő kiválasztásában, figyelje mindennap lapunkat.

De nemcsak nekik, a jelölteknek is érdemes böngészniük a mezőnyt, hiszen összesen 30-an juthatnak be már a megyei fordulóba is, vagyis a jelentkezés nem jelentett automatikus bejutást a versenybe. A beküldött fotók alapján szakértő zsűri dönt arról, kik képviselik Csongrád-Csanád megyét. Aki viszontlátja képeit lapunkban, már biztos lehet benne, hogy tagja az idei Tündérszépek-csapatnak.

Jó hír, hogy aki ezek után kapna kedvet a nevezéshez, még semmiről sincs lemaradva. Március 7-ig bárki jelezheti részvételi szándékát a tunderszepek.hu weboldalon, aki pedig szeretné, hogy profi képek készüljenek róla, annak fotóriporter kollégánk a portfólióját is elkészíti. Ezt már csak azért is ajánljuk, mert a megyei után a regionális forduló is online zajlik, a szavazók pedig azon felvételek alapján adják le voksukat, amelyek a jelentkezési laphoz lettek csatolva. Egyáltalán nem mindegy tehát, ki milyen arcát mutatja a fotókon, mi tehát csak javasolni tudjuk, hogy ezt a feladatot a je­lentkezők bízzák profikra.