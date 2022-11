Erősödik a forgalom. Bevezető fő utakon már sűrű a forgalom , Algyői úton , Dorozsmai úton , Bajai úton , Szabadkai úton és a Szőregi úton is lépésben lehet haladni. Torlódás van az Aradi Vértanúk terénél ,Dugonics térnél, Boldogasszony sugárúton, de a Tarjáni részen is most már lépésben lehet haladni a Budapesti körúton, Szamos utcában ,Retek utcában.

Felső Tisza parton is sűrű a forgalom. Hidak is kezdenek meg telni illetve az Újszegedi oldalon sorok vannak minden irányból a hidak előtt. Kossuth Lajoson kifelé - befelé tele vannak a sávok, körforgalomnál minden irányból torlódik a forgalom. Tócsák vannak az utakon, vezessünk óvatosan! - tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársától.