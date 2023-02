Élénk a forgalom, az Algyői úton, Szőregi úton sor van befelé, de tele van a Dorozsmai út, Budapesti út, Szabadkai út, és a Bajai úton is rengeteg az autó - jelezték a Rádió Taxi Három munkatársai. A körutakon, sugárutakon is tele vannak a sávok, a lámpáknál alakulnak a sorok. A Belvárosi hídon lépésben halad a forgalom, az újszegedi oldalon sorok vannak a híd előtt. A Bertalan hídon is sok a jármű Szeged irányába, ráadásul a belső sávban valami nagyobb tárgyat kell kerülgetni. Torlódik a forgalom a Csillag térnél, Aradi Vértanúk terénél, a Kossuth Lajos sugárút végén a körforgalomnál. - Ma reggel kátyúkat keresgéltünk, illetve nem kerestük, csak találtunk jó párat és méreteseket pl. a Gyöngytyúk utcában mindjárt kettőt, a Szamos utcában a Piroska tér sarkánál van egy óriási, de a Közép fasoron is jó néhányat lehet kerülgetni - mondták el a taxisok. Az Aradi Vértanúk terén dolgozik még a vízmű és a Liliom utca Semmelweis utca felőli végén is munkálkodnak.