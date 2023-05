Erősödik a forgalom a városban, a sugárutakon van bőven autó, és a külső körutakon is mindkét irányban. Tarján főbb csomópontjai szintén be vannak lassulva, Víztorony tér, Csillag tér, Etelka sor és Felső Tisza part sarka, illetve a Retek utca 6 szám előtt 2 elkerített aknafedőre is figyelni kell. Akadozik a forgalom a belvárosban is, Aradi vértanúk tere, Dugonics tér, Boldogasszony sugárút, Zrínyi, Somogyi utca egyre sűrűbbek. A Tisza Lajos körúton inkább az Anna kút és a klinikák közti szakasz telített, a Szabadkai út viszont végig tele van. Újszegeden is egyre több az autó, a hidak előtt kisebb-nagyobb sorok vannak, a hidakon már belassult a forgalom, elsősorban a Belvárosi hídon Szeged irányába. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.