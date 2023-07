Élénk a forgalom a bevezető fő utakon, Algyői úton, Szőregi úton, Sándorfalvi úton befelé vannak többen, míg a Budapesti úton, bajai úton és a Szabadkai úton mind a két irányban élénk a forgalom. Körutakon, sugárutakon jól lehet közlekedni és a hidakon is folyamatos a haladás mind két irányban. Folynak a munkálatok a Bakay Nándor utcában, Aradi Vértanúk terénél és a lámpás körforgalomnál, ahol most nem üzemel a lámpa és csak a külső sávot használhatják az arra felé közlekedők. Székely soron egy elkerített gödröt kell kerülgetni, valamint az Arany János utcában és a Közép fasoron is kerülgetni kell az egyre mélyebb kátyúkat. Jól lehet közlekedni a Felső Tisza parton, rakparton is.