Erősödik a forgalom, főleg a bevezető, illetve fő utakon, de egyelőre teljesen jól lehet közlekedni. Persze van mozgás a külső körutakon, sugárutakon, nagykörúton, de folyamatosan lehet haladni. A Tisza Lajos körút Anna kút és klinikák bközti része sűrűbb valamivel, illetve még a Szabadkai és Makai út, de ezeken is jól lehet menni. Zajlanak a munkálatok az Aradi vértanúk terén, a Bakay Nándor utcán, itt ugye még a körforgalomtól csak befele lehet jönni. A nagyállomás mellett a kőlyuk néven ismert átjáró is le van zárva, így a Galamb utca felől nem lehet behajtani. Az érintett területet az Oldal utca vagy a Máglya sor felől lehet megközelíteni. Az új hídon befejezték a járdajavítást, mindkét hídon jól át lehet jutni, ugyanígy a tarjáni és felsővárosi területeken is, Felső Tisza parton, rakparton egyaránt – tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatárástól.