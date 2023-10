Élénk a forgalom a városban. A bevezető és a fő utakon a város irányába tartanak többen, tele van a Dorozsmai út, a Sándorfalvi út és a Szőregi út. Kifelé-befelé erős a forgalom az Algyői úton, a Budapesti úton, a Bajai úton és a Szabadkai úton. A körutakon, a sugárutakon is sok a jármű, a lámpáknál alakulnak a sorok. A Belvárosi híd tele van Szeged felé illetve az Újszegedi oldalon is alakulnak a sorok. A Bertalan hídon is sok a jármű, de kicsit talán gyorsabban lehet átjutni. Torlódás van a Rókusi körúton, a lámpás körforgalomnál, az Aradi Vértanúk terénél és a Csillag térnél. Sajnos az autópályán Kecskemét magasságában történt egy baleset, ami miatt mind akét irányban teljes út zár van, érdemes kerülni – tudtuk meg a RádióTaxiárom munkatársától.