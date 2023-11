Vége az őszi szünetnek és ez nagyon érződik a forgalmon is. A bevezető főútjainkon kifelé, de első sorban befelé sokan vannak. A Szőregi úton araszolás van a belváros felé, a Temesvári körúton is sok az autó és a lámpáknál alakulnak a sorok. A Belvárosi hídon is Szeged irányába már lépésben lehet haladni, illetve a híd előtt az Újszegedi oldalon várakozni kell. A Bertalan hídon gyorsabban lehet átjutni. A körutakon és a sugárutakon is tele vannak a sávok. Folynak a munkálatok a Fő fasoron, a Rókusi körúton, a Sárkány utcában és a Bajai úton. Torlódik a forgalom a lámpás körforgalomnál, Aradi vértanúk terénél és a Boldogasszony sugárút elejénél. Sokan vannak a Felső Tisza-Parton, a rakparton és a Csillag térnél.