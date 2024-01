A külső körúton és a nagykörúton, mind a két irányba tele vannak a sávok, de a kiskörúton is lépésben lehet csal haladni. A sugárutakon is kifelé-befelé araszolás van. Torlódik a forgalom a lámpás körforgalomnál, a Szabadkai úton a vasúti átjárónál és a belvárosi részen szinte mindenhol. Sokan vannak a Szőregi úton kifelé, az Algyői úton mind a két irányba és a Sándorfalvi úton kifelé. A Csillag térnél és a Szilléri sugárúton is rengeteg az autó.