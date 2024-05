Kedvezők az előjelek! A Covid már csak egy rossz emlék, már tavaly is szárnyalt a hazai turizmus. A turisztikai ipar eredményei 2023-ban országos szinten elérték, több területen pedig meg is haladták „az utolsó békeév”, 2019 rekordjait.

Szeged sem panaszkodhat. Csongrád-Csanád vármegye székhelye évek óta a tíz leglátogatottabb turisztikai célpont közé tartozik az országban. A Napfény városa „a hosszú hétvégéken” többször is benne volt az öt legnépszerűbb magyarországi úti cél között, olyan népszerű településeket megelőzve, mint Pécs, Sárvár, Siófok vagy Miskolctapolca. Sőt, Szegeden az elmúlt tíz évben a vendégek és a vendégéjszakák száma is megduplázódott.

Mitől vonzó Szeged?

– A város önmagában is vonzerőt jelent, hiszen a hangulatos, mediterrán belváros önmagában is kellemes sétára csábít, amit természetesen még vonzóbbá tesznek a fesztiválok, de nagyon jó családi kikapcsolást jelent a Vadaspark, vagy a Móra Ferenc Múzeum kiállítása is – nyilatkozta a Délmagyarországnak Szabó Mihály, a Hunguest Szeged igazgatója. A korábban Hotel Forrásként ismert szállodát kívül-belül felújították, és új néven, új arculattal készül az idei turisztikai szezonra.

– A nemzetközi hivatás- és sportturizmus tekintetében is egyre előkelőbb helyen szerepel Szeged városa: Kajak-Kenu Világkupa, Röplabda U18 Világbajnokság, Evezős Európa-bajnokság, Nemzetközi Informatikai Diákolimpia, hogy csak az elmúlt egy év eseményeit említsem. Mindemellett a belföldi, elsősorban orvoskongresszusok is szép számmal kerülnek megrendezésre a városunkban – tette hozzá a szállodaigazgató.

Melyek a turistamágnes programok?

- a Szeged Napja Ünnepségsorozat borfesztivállal, hídivásárral,

- a Szegedi Ifjúsági Napok,

- a Szegedi Vadaspark,

- a Móra Ferenc Múzeum,

- és a Szegedi Szabadtéri Játékok.

Az örök klasszikus: a Szabadtéri

A Szegedi Szabadtéri Játékok évről évre részletes közönségkutatást készít. Az előadások alkalmával többek közt arról is kérdezik nézőiket, hogy honnan érkeztek és meddig maradnak a városban. A válaszadás önkéntes. Tavaly 2589-en töltötték ki papíron vagy online a kérdőívet.

– Ha a szegediek és az idelátogatók arányát produkciók/előadások szerint vizsgáljuk, akkor egy határozottan kirajzolódó összefüggést vehetünk észre. Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy a Szabadtéri elsősorban a vendégeké: a Dóm tér (az Ajándékkoncert kivételével) határozottan és egyértelműen, Újszeged valamivel kiegyensúlyozottabb ugyan, de a 14 előadás közül 11-ben szintén vendég-dominancia érvényesült – tudtuk meg Kertész Lillától, a Szegedi Szabadtéri Játékok sajtóreferensétől.

Tavaly a nézők bő 30 százaléka volt szegedi, majdnem minden ötödik pedig Csongrád-Csanád vármegyéből érkezett. Rajtuk kívül Bács-Kiskun, Békés és Pest vármegye, valamint Budapest adta a legtöbb látogatót, érdekesség, hogy a nézők 2,5 százaléka külföldről érkezett.

Kertész Lilla szerint nézőik túlnyomó többsége (83,2 százalék) az előadás miatt érkezik Szegedre, ám azok aránya sem elhanyagolható (16,8 százalék), akik a Szabadtérit egy privát programmal kapcsolják össze.

2023-ban viszont nőtt (46-ról 53 százaléka) azoknak a száma, akik előadás után nem éjszakáztak Szegeden. Ennek okáról nincs konkrét statisztikai adat. Akik viszont a Napfény városában maradtak, átlagosan 2,2 vendégéjszakát töltöttek a megyeszékhelyen.

Az Elisabeth musical volt tavaly a szabadtéri egyik sikerdarabja.

Élményeket keresnek a turisták

– A rendezvényturizmus Szegeden nagyon erős. A borfesztivál vagy a Szabadtéri Játékok idején kiugró érdeklődést tapasztalunk. A szezonalitás is érdekes. Bár a nyár a turisztikai főszezon, de egyre inkább azt látom, hogy a kánikulában felértékelődnek a késő délutáni, kora esti programok, valamint a tavaszi és az őszi hónapok is egyre hangsúlyosabbá válnak. Főleg azok jönnek ilyenkor, akik nem szeretik a tömegturizmust – mondta lapunknak Gyuris-Karancsi Dóra, aki cégével 2019 óta szervez élménysétákat, különleges túrákat Szeged városában.

– Élmény, élmény és élmény – ezt keresik ma már a turisták. Nem egy „száraz” idegenvezetésre kíváncsiak, ezért programjainkat úgy állítjuk össze, hogy azokban aktívan részt vegyenek a vendégeink. Például hajókirándulással, borkóstolóval, gasztronómiai különlegességekkel kötjük össze azokat. Szeged egyik különlegessége, hogy a napfény, a víz és a gasztronómia egyre inkább összekapcsolódik a településen – hangsúlyozta Gyuris-Karancsi Dóra.

Sokan érkeznek a szomszédból

De térjünk vissza Szeged egyik legnagyobb szállodájához.

– A nyári időszakban elsősorban belföldi párok és családok érkeznek hoznánk, a teljes év tekintetében viszont jelentős a vendégforgalmunk a szomszédos országokból, Szerbiából, illetve Romániából is. Az elmúlt hétvége az ortodox húsvét hétvégéje volt és ez érezhető volt a szállodában is, a hosszú hétvégét kihasználva nagyon sok szerb és román család választotta a szállodánkat pihenése helyszínéül – folytatta Szabó Mihály igazgató.

– A város többi szállodája elsősorban üzleti vendégek fogadására rendezkedett be, nálunk viszont az üzleti vendégkör jól megfér a szabadidős vendégek mellett, akik jellemzően több napot töltenek el a városban és szállodánkban. A tartózkodási időt növeli a fürdő és a szállodakomplexum sok szolgáltatása (élményfürdő, játszóház, bowling, gyermekanimáció), de fontosak a sokszínű városi programok, események is, amelyek már távolabbról is vonzzák a vendégeket – hangsúlyozta Hunguest Szeged igazgatója.

Tanuljunk szerbül vagy románul?

Az idén 35. születésnapját ünneplő Szegedi Vadaspark nemcsak a város, hanem az egész térség egyik meghatározó turisztikai attrakciójává vált. Ha az időjárás engedi, egész évben nyitva vannak.

– Több szegedi szállodával is együttműködünk, innen tudjuk, hogy a szállóvendégek jelentős része a Vadasparkba is ellátogat, főleg azok a turisták, akik családdal együtt érkeznek Szegedre. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy a külföldi látogatóink száma is nő, becsléseink szerint a vendégek harmada a határon túlról, Szerbiából és Romániából érkezik – nyilatkozta lapunknak Veprik Róbert, az intézmény igazgatója. A külföldi turistákat pedig a közösségi médiában próbálják elérni és Szegedre csábítani, úgy tűnik, egyre nagyobb sikerrel.

– Azt gondolom, hogy a látogatók száma idén újra meghaladhatja a 200 ezer főt. Mindenesetre az előjelek kedvezőek, az év első négy hónapjában a legjobb évünkhöz képest is ötezerrel több vendéget fogadtunk a Vadasparkban – tette hozzá az igazgató.

Hunguest Szeged

Egyre több a külföldi vendég

Szegeden 2023-ban 290 551 vendég, 579 743 vendégéjszakát töltött el a városban – derült ki a Szegedi Tourinform iroda képviselő-testületnek benyújtott beszámolójából. Míg a belföldi turisták száma (173 421 fő) némileg csökkent, a külföldieké viszont jelentősen emelkedett 2022-höz képest. A legtöbben Szerbiából, Romániából, Németországból és Ausztriából érkeztek a napfény városába.

A beszámolóban azt is hangsúlyozták, hogy a belföldi forgalom csökkenése általános európai trend. Szinte minden negyedik belföldi vendég Budapestről, minden ötödik Pest vármegyéből érkezett a Tisza-parti városba, de Bács-Kiskun és Baranya vármegye is sok turistát küldött Szegedre.