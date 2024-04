Az Algyői, Sándorfalvi, Bajai, Dorozsmai út egyre hosszabb sorokból állnak, elsősorban a befele tartó oldalon. A Rókusi, Makkosházi, Budapesti körúton is egyre több a jármű. A József Attila sugárúton, Retek, Rózsa utcán és a Csillag téren is minden irányban sokan vannak. A Szabadkai út szintén nagyon sűrű. A Kálvária, illetve a Petőfi sugárút eleje is be vannak lassulva. A nagyobb csomópontok tele vannak, mint a lámpás körforgalom, Mars tér, Dugonics tér, az Aradi vértanúk tere és vonzáskörzete. Változatlan a helyzet Török utcában, ugye ez a Mérey utca felől egy irányú a Kossuth Lajos sugárút fele. A Fő fasor is lámpás irányítás mellett egy sávon járható. A Töltés utca sarka le van zárva. Sok az autó a Makai úton, a Szőregi úton, a Bérkert, a Csanádi és a Vedres után. A hidakra vezető utcák mind tele vannak, emiatt belassult a forgalom. Egyelőre a Belvárosi hídon kell araszolgatni Szeged felé.