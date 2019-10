157 millió érkezik Csongrád megyébe – A legtöbben út- és járdarekonstrukcióra fordítják

A korábbi 190 millió forintos támogatás után most újabb 157 millió érkezik a megyébe fejlesztésre. Ismét 12 önkormányzat nyert.

pátfalva, Ásotthalom, Bordány, Csanádalberti, Csanádpalota, Csanytelek, Magyarcsanád, Maroslele, Ópusztaszer, Pusztamérges, Szegvár, Székkutas – mind ott vannak azon települések között, melyek forrást nyertek a napokban a Belügyminisztérium pályázatán. Így összesen 157 463 708 forintból vihetik véghez fejlesztési elképzeléseiket a Csongrád megyei települések. Főként 12 és 15 millió forint közötti forrásokat nyertek, a legtöbben út- és járdarekonstrukcióra fordítják a pénzt.

Utcák újulnak meg

Például Ópusztaszeren is így tesznek. Makra József polgármestertől megtudtuk, régóta vártak már erre a támogatásra, hiszen körülbelül tízéves tervüket valósíthatják meg a kormányzati pénzből, amiért igen hálásak. Tájékoztatása szerint olyan utcákban fejlesztenek pár száz méteres szakaszokat, ahol korábban nem volt belvízelvezető rendszer, így megsüllyedt az út, most ezt a problémát orvosolhatják. Összesen mintegy hétszáz méternyi szakasz megújítására lesz elegendő a 12 750 581 forint.

Óvodát fejlesztenek

A legtöbb támogatás, 19 723 000 forint Bordányba érkezik önkormányzati intézmény renoválására. Kiss-Patik Péter alpolgármestertől megtudtuk, az óvodában végeznek felújítást, például a régi csoportszobákhoz tatozó vizesblokkokat újítják meg, illetve a korábbi óvodafejlesztés előtt melegítőkonyhaként funkcionáló helység kaphatna új funkciót, hiszen az új konyha kialakításával erre az egységre már nincs szükség az épületben.

Több mint 347 millió forint

Korábban egyébként már másik tizenkét önkormányzat is részesült a szaktárca támogatásában megyénkben, ahogyan azt akkor is megírtuk, a pályázati kiírásra több jelentkezés érkezett, mint amennyit támogatni tudott a minisztérium. Pogácsás Tibor államtitkár akkor jelezte, a költségvetésből határolnak le további keretet annak érdekében, hogy minden pályázó nyertessé váljon, ezért elutasító határozatot senkinek sem küldtek ki. A második körös elbírálás most történt meg, ezzel együtt az ősz során több mint 347 millió forintot kapott Csongrád megye út-, járda- és hídfelújításra, sportlétesítmény-fejlesztésre, illetve kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények rekonstrukciójára.