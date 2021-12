A korábbi évekhez hasonlóan idén is jótékonykodással telik az adventi időszak a HszC Szentesi Boros Sámuel Technikumban. A középiskolában decemberben két ügyért is összefogtak: a diákok a a Re-Formáló Egyesület által alapított „Enni adok” akció ételdobozait töltötték fel tartós élelmiszerekkel, valamint a Mogyoró Állatmenhely számára is gyűjtöttek állateledelt. A középiskolások tegnap vitték ki az összegyűjtött adományokat a menhelyre.

A HszC Szentesi Boros Sámuel Technikum diákjai állateledelt visznek ki a szentesi Mogyoró Állatmenhelyre. Fotó: Boros Sámuel Technikum