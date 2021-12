A meteorológiai előrejelzések szerint vasárnap hajnalban, a déli országrészben több milliméter ónos esőre lehet számítani. Helyenként akár öt millimétert meghaladó mennyiségű ónos eső is hullhat. A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében azt írja, nem kizárt, hogy harmadfokú, piros riasztás lesz érvényben. Ilyenkor az utak járhatatlanok, a járművek irányíthatatlanná válnak, ezért elindulás előtt mindenki tájékozódjon arról, hogy van-e érvényben meteorológiai riasztás.

Ahol narancs, vagy piros riasztást adtak ki ónos eső miatt, senki ne induljon útnak.

Ha valaki bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.

Használják a katasztrófavédelem mobiltelefonokra ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t! Az alkalmazás ingyenesen letölthető Android, és iOS operációs rendszerű eszközökre. Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a http://met.hu/ címen, az aktuális útviszonyokról pedig az http://utinform.hu/-n olvashatnak

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közölte, hogy az ónos esővel és a havazásban érintett megyékben az ünnepek alatt is 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban végzi mérnökségein keresztül a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, ahol lehet, ott az előszórásról vagyis preventív síkosságmentesítésről is gondoskodik majd. A szakemberek ugyanakkor azt kérik a közlekedőktől, hogy az ónos esővel érintett megyékben addig ne induljanak el, míg a csapadék el nem áll el, ugyanis amíg az hull, folyamatosan lemoshatja a burkolatról a kijuttatott szóróanyagokat. Az intenzívebb havazással érintett területeken is érdemes lesz fokozott óvatossággal és a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel közlekednie az autósoknak, mivel a folyamatos havazás nyomán amíg 1-1 munkagép megteszi a fordulókörét, addig a jelentős csapadékutánpótlás miatt újra téliesebbek lehetnek időszakosan az útviszonyok.