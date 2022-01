Kisgépekkel takarították a kerékpárutakat, illetve a forgalmasabb helyeket szombaton este Mindszenten az önkormányzat munkatársai. Vasárnap kora délután helyenként csúszós járdákra és utakra figyelmeztették a helyie­ket, óvatos közlekedést kérve. Szegvár térségében szombaton fának ütközött egy személyautó a 45-ös főúton, a derekegyházi elágazás közelében. A szentesi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Hódmezővásárhelyen szombaton kora reggel, a hószállingózás előtt már a város külsőbb kerületeiben, így például Új-Kishomokon is szórták az utakat. Aznap este pedig hókotró járt többfelé. Így az éjszaka lehullott csapadék ellenére, másnap reggel akadálymentes volt a közlekedés. A tiszai gáton, a Bodzási úton sokan kihasználták, hogy végre szánkózhattak a töltésen.

Forrás: Szabó Imre

Csongrádon is hótakaróba bújt a város hétvégére, körülbelül tíz centi esett szombaton. A hókotró gépek azonnal munkába álltak, így az utak általában jól járhatóak voltak. A kedvező időjárásnak köszönhetően az utakat leszámítva meg is maradt a hó. A jó időt kihasználva leginkább a gyerekes családok indultak neki a népszerűbb helyeknek: hóembert építettek, hógolyóztak és szánkóztak a Tisza-gát oldalában és az Ifjúsági téri játszótéren is.

Az év első hóemberei itt tekinthetőek meg,

– A gyerekek és mi is nagyon vártuk már a havazást, végre elővehettük a szánkókat. Szerettük volna, ha fehér karácsonyunk lett volna, de annak is örülünk, hogy most esett. Szeretünk ilyenkor kijönni a játszótérre, mert sok a gyerek, mindenki szánkózik – mesélte az egyik csongrádi édesanya.

Forrás: Szabó Imre

Makón szombaton reggel kezdődött az intenzív havazás. Vasárnap már nem esett, de addig is megmaradt, mintegy 4-5 centi vastagságú hólepel borította be a várost. A főtéren és környékén tettünk egy kört. Két hóembert is láttunk, ami azt jelezte, hogy a gyerekek örültek a régen várt havazásnak. A másik fontos tapasztalat, hogy az utak, járdák döntő többsége ezúttal jól járható volt. Bár havat lapátoló munkásokkal, illetve hókotrókkal nem találkoztunk, korábbi munkájuk eredménye látható volt, ahogyan az is, hogy az ingatlantulajdonosok sem voltak restek hólapátot ragadni.