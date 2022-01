A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki évek óta vezet személygépkocsit vezetői engedély hiányában.

A vádirat szerint a 16 éves vádlott vezetői engedéllyel nem rendelkezik, ennek ellenére vele szemben már több, mint két éve kisebb közlekedési szabálysértések miatt rendszeresen eljár a rendőrség. Legutóbb a vádlottat 2021. márciusában tiltotta el a bíróság egy évre a közúti járművezetéstől, de ez - ahogyan a korábbi szankciók - semmilyen visszatartó erővel nem bírt.

A vádlottat az eltiltás hatálya alatt 2021. július 16. és 17. napján is igazoltatták Szegeden a rendőrök, mindkét esetben ugyanazt a személygépkocsit vezetve. Az utóbbi esetben az ellenőrzés során az is megállapítást nyert, hogy a fiatalkorú kábítószert fogyasztott, valamint az autóból kábítószert és annak fogyasztásához szükséges eszközöket is lefoglaltak. Az igazoltatások és eljárások ellenére két nap múlva a vádlottat a rendőrök ismételten igazoltatták autóvezetés közben.

A vádlottal szemben a járási ügyészség az eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés vétsége, kábítószer birtoklásának vétsége, bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat. A vádlott bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság fog dönteni – közölte Kopasz Zsolt főügyész.