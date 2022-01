– Most a medencetest kialakítása zajlik, egy 20-szor 32 méteres, a nemzetközi szabályoknak megfelelő vízilabda-medencét alakítanak ki 2,1 méteres mélységgel. Ez kisebb, mint a korábban tervezett 30-­szor 25-ös medence, ennek főleg anyagi okai vannak: az erre a méretre és az eredeti fedésre beérkezett ajánlatok majdnem félmilliárd forinttal haladták meg a rendelkezésre álló összegeket, ezt nem lehetett bevállalni – tájékoztatott Bedő Tamás polgármester.

Az eredeti tervekhez képest tehát csökkentett műszaki tartalommal vágtak neki a kivitelezésnek. A kisebb méretű medence egyelőre nem kap fedést, és kiszolgálóhelyiségek, azaz öltözők, felszerelés tá­­rolására alkalmas helyiségek és irodák nélkül épül meg.

A medence fedésével kapcsolatban a városvezető elmondta, tervezés-előkészítés alatt van egy megoldási lehetőség.

– Nem egy fúvott sátor lesz a fedés, bár nem is egy építészeti remekmű, a Margit-szigeti vízilabda-medencéhez hasonlóan itt is egy könnyűszerkezetes fe­dést szeretnénk felépíteni. Ez az év második felében készülhet el – számolt be a részletekről Bedő Tamás.

Addigra azonban előbb a medencének kell elkészülni, a kivitelezés – és egyben a pályázat elszámolásának – határideje idén június 30-a.

A beruházás mintegy 690 millió forintból készül, amelyhez jelenleg 550 millió forint TAO-támogatás áll rendelkezésre, a teljes költség az előkészítéssel, tervezéssel és a műszaki ellenőrzéssel pedig 720 millió forintra rúg. Ehhez az önkormányzat csaknem 170 milliós hitelfelvételt vállalt, de továbbra is azon dolgoznak, hogy a TAO-támogatás növelésével tovább csökkentsék az önkormányzat önrészét.