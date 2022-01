A csoportkör zárónapjára megérkeztek Szegedre a francia szurkolók is. Válogatottjuk jó kezdésének örülhettek, Lenne és Mem góljaival alapozták meg a kezdést. Vladimir Cupara parádés védései és Bogdan Radivojevics duplája után a 7. percben egyenlített Szerbia, 3–3. Láthatóan erőre kaptak a szerbek, a szurkolók is biztatták őket, azonban Vincent Gerard bravúrt bravúrra halmozott. A 17. minutumban 9–5-re módosult az eredmény Marszenics találatával, ezt követően viszont egy végzetes szerb gólcsend következett. Tizenegy percen át őrizte Gerard a francia kaput hatékonyan, mialatt hétszer betaláltak a gallok. 16–5 a 28. percben, Franciaország örömkézilabdát mutatott be a pálya egész területén.

A szünetben 16–7 állt az eredményjelzőn, Gerard neve mellett pedig tíz védés.