Tavaly év végén mutattuk be lapunkban Józsa Petrát, akit szülei hosszú évekig hiába hordtak orvosokhoz, senki nem tudta megmondani, mi baja van. A 10 éves, általános iskolás kislányról végül egy külföldi orvos állapította meg, hogy egy ritka génmutációban szenved, amely miatt felszívódnak a csontok a végtagjaiból. A világon eddig kevesebb mint 50 ilyen esetet tartanak nyilván, gyógymód pedig nincs rá. Petra állapota folyamatosan romlik: járni már alig bír, és kezeit is egyre kevésbé tudja használni. Mindezek mellett a veséje is rom­­lik, így nefrológiai kezelés alatt is áll. Ennek ellenére megpróbál teljes értékű életet élni: iskolába jár, ahol jól tanul. Ugyanakkor speciális gyógycipőre és különböző segédeszközökre van például szüksége, és szülei fejlesztésekre is hordják, hogy legalább lassítani tudják a betegség előrehaladását. Ebben állt most a család mellé a Karitáció Alapítvány, amely célul tűzte ki, hogy összegyűjti egy féléves, komplex gyógykezelés árát, 850 ezer forintot.

Forrás: Frank Yvette

Aki segítené a kislány fejlesztését, a Karitáció Alapítvány elkülönített bankszámlájára utalhat. A 10700062-48244909-52100008-es számlára beérke­­ző összeget teljes egészében a család kapja. Petra számára emellett kupakokat is gyűjtenek, ezzel szintén lehet támogatni őket.