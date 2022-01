Jól indult a szegedi Mondolo Egyesület éve: az egyesület is felkerült ugyanis a Highlights of Hungary 2021-es listájára. A nonprofit kezdeményezés évente, kategóriák nélkül dí­jazza a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket – áll a Highlights of Hungary honlapján. Céljuk, hogy a kiválóság, a hazaszeretet és a cselekvő lokálpatriotizmus értékei mentén, évente elismerjék és széles körben megismertessék a leginspirálóbb történeteket.

Február harmadikától lehet szavazni a jelöltekre.

Az elmúlt év legjobbjai közé bekerült Mondolo Egyesület nevét olvasóink cikkeinkből is megismerhették, tevékenységük sok helyen nyomot hagyott a városon.

Három éve zajlik az egyesület Szetávval közös Városmetamorfózis projektje, decemberben adtunk hírt a legújabb „állomásról”, amikor is zöld küllő és nagy harkály került a Retek utcai fűtőműre. Ézsiás Tamás, az egyesület társalapítója elmondta: a Highlights of Hungary meghirdetett egy nyílt jelölési időszakot, amikor bárki ajánlhatott jelöltet a 2021-es listára. Így érkezett be a Mondolo Egyesület jelölése is, amit felkarolt az egyik 2021-es mentor, Nagy Viktor olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar válogatott vízilabdázó.

Az egyesület egy baráti körből nőtte ki magát. Ahogy a Highlights of Hungary-s bemutatkozásukban is áll: a Mondolo jó példa arra, hogyan lehet ki­csiként is nagyot alkotni. Megalakulásuktól kezdve céljuk az embereket társadalmi felelősségvállalásra ösztönözni. Úti beszámolók publikálásával, majd ingyenesen látogatható előadás-sorozattal indultak, utána kezdtek bele az átfogó városképfejlesztési projektbe, ami a Szegedi Távfűtő Kft. fűtőműveinek adott új értelmet: a televízió kivételével olyan állatok kerültek ezekre, amelyek az urbánus környezetben is együtt élnek velünk.

A falfestmények – és a QR-kódos online oktatási fe­lületek – közelebb viszik a vá­­rosi embert a természethez, és fontos problémákra hívják fel a figyelmet, mint a fecskék vagy a beporzó rovarok fogyatkozása.

MegMondolo néven ismeretterjesztő podcastet is indítottak, ami környezetvédelemmel és fenntarthatósággal foglalkozik.

A gyerekekről sem feledkeztek meg: a Mondolo Club Mini tehetséggondozó programban, aminek hamarosan elindul a következő csoportja, pedagógusok, kutatók és környezetvédelmi szakemberek segítségével vezetik be a legfiatalabb korosztályt a minket körülvevő természet csodáiba.