Életük eddigi legnagyobb megmérettetése előtt állnak a nyolcadikosok: szombaton írják meg a központi felvételi vizsgát azok, akik olyan középiskolába jelentkeztek, ahol ez elvárás. Országosan 50-60 ezer diák vizsgázik matematikából, illetve magyar nyelv és irodalomból, ennek eredménye pedig döntő jelentőséggel bír abból a szempontból, hogy hol tudnak majd továbbtanulni.

A felvételi mindkét tárgyból 45-45 perces, 10-10 feladatot kell megoldani, maximum 50-50 pontért. Tavaly a felvételizők összátlagpontszáma rosszabb lett az elmúlt évekhez képest: 47,2 pontot értek el. Magyarból 24,4, matekból pedig 22,7 lett az átlageredmény.

A koronavírus-járvány idén sem kedvez a felvételinek: a téli szünet után most kezd el felfutni az iskolákban a megbetegedések száma. Emiatt a tavalyi évhez hasonlóan idén is egy helyett két pótnapot jelöltek meg: a koronavírusos vagy karanténban lévő diákok január 27-én, vagy ha akkor sem tudnak megjelenni, február 4-én is megírhatják a felvételit. Pótnapokon azonban csak alapos indokkal lehet felvételizni, ér­­­demes tehát előzetesen utána­nézni, milyen igazolásokat fo­­gadnak el erre az esetre.

Hogy a megfertőződés esélyét csökkentsék, minden helyszínen lesz kézfertőtlenítő, egy-egy teremben pedig maximum 10 diák vizsgázhat. A maszk viselése az írásbeli vizsga alatt viszont csak a felügyelő tanároknak kötelező, a vizsgázóknak csupán ajánlott. A Civil Közoktatási Platform azonban arra kéri a felvételizőket, ők is viseljenek legalább ffp2-es maszkot. Ugyanez a szervezet egyébként arra is kéri a szülőket, hogy aki teheti, tartsa otthon a gyerekét a felvételit megelőző napokban, ezzel is csökkentve a fertőzésveszélyt. Csak egészségesen en­gedjék el az írásbeli felvételire, és ha módjukban áll, teszteljék a vizsga előtt.