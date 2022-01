– Mivel édesanyám is festő, így minden, a vászon, az állvány és a festék is adott volt gyermekkoromban, hogy kipróbáljam magam. Tehát gyakorlatilag amióta az eszemet tudom, azóta a festészetben élek – mond­­ta el lapunknak Tessényi Judit szegedi hobbifestő.

Siker a pszichiátrián

Az első sikerét is édesanyjával közösen élte át. Húszas éveiben járt, amikor lehetőségük nyílt egy közös kiállításra az egykori Pulz utcai Pszichiátriai Intézet épületében.

– Édesanyám ismerte az intézet akkori vezetőjét, Pető Zoltánt, aki igazi műértő. A betegei is festettek, és időnként külsősök számára is rendezett kiállításokat. Bennünket is meghívott. Az első anya-lánya kiállításunk volt, és bár nem számítottam rá, hogy éppen a pszichiátrián történik majd, de megvették az első képemet – mesélte mosolyogva.

Ezt követően szintén édesanyja unszolására csatlakozott az Alföldi Képző- és Iparművészek Köréhez, ahol szőnyegszövő, keramikusok és festők közösen alkottak.

– Ott már volt művésztanár, aki elméletben és gyakorlatban is képzett bennünket. Igazi ba­ráti társasággá váltunk az évek során – mondta.

Két rész, egy egész

Édesanyja kedvenc témái a tájképek és a csendéletek, lányát ezzel szemben az arcok, azokon belül is mindenekelőtt a női tekintetek inspirálják alkotásra.

– Portréval kezdtem. Azt mond­­ják, az a legnehezebb, de mindig is a szem és a mosoly érdekelt leginkább. Olyan ki­fejező tud lenni egy szép női arc. Persze festek férfiakat is, de a női szépség sokoldalúsá­­ga valahogy jobban magával ragad – részletezte.

Az ötdiplomás alkotó többek között közgazdasági, jogi és gazdaságpszichológiai oklevéllel is rendelkezik, jelenleg a kecskeméti Neumann János Egyetemen tanít.

– Az egyik részem a kreatív-alkotó én, a másik a matematikai-logikai, így vagyok egész. Utóbbinál higgadt, tervszerű, pontos és precíz vagyok, az alkotásnál pedig megszűnik az idő, minden görcs és kötelezettség eltűnik, ez az igazi kikapcsolódás számomra. Na­gyon jól kiegészíti egymást a két részem – fejtette ki.

Az elmúlt években alkotói barátság alakult ki Tessényi Judit és Pataki Andrea költő között, műveikkel egymást ins­­pirálják. A nyolcadik lét el­­nevezésű weboldalon tárják a nagyközönség elé egymás ihlette alkotásaikat.

Vissza az Alma Materbe

A magyar kultúra napján nyílt kiállítására is Pataki An­­di látomásszerű versei által ihletett képeiből válogatott a kiállító. A tárlat másik különlegessége, hogy egykor Tessényi Judit is a Kőrösy József Közgazdasági Technikum diákja volt.

– Nagyon örültem, amikor megkerestek az iskolából, hogy állítsam ki a képeimet. Mindig nagyon jó érzés visszajönni. Rendszerint én szervezem az osztálytalálkozókat is, így a ballagás óta többször is jártam már az épületben. Mindig érdeklődve keresem a változásokat. Csodálatos, amilyen kedvességgel és szeretettel fogadnak minket mindig az intézményben– mondta el.