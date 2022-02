Szinte egész Vásárhely összefogott a Béres családért, hároméves kislányuk, Viki fejlesztő foglalkozásainak költségeihez sokan hozzájárultak. A Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikumban csütörtök délelőtt a diákok és pedagógusaik felajánlását adta át Hornyák János igazgató egy borítékban. Mint azt az intézmény vezetője elmondta: szinte ötszáz forintonként gyarapodott az összeg.

A diákok fémdobozokat és műanyag palackokat gyűjtöttek, és az átvevőponton kapott összeggel járultak hozzá Béres Viki gyógykezeléséhez. Az igazgató nem győzte hangsúlyozni, milyen példátlan volt az elmúlt hetek összefogása, ami különösen megható, hiszen egykori diákjuk kislányát segíthetik. Földesiné Laurinyecz Mária igazgatóhelyettes karolta fel december környékén a kezdeményezést, Szombathelyi Anita osztályfőnök különösen sokat tett, hogy a gyerekeken keresztül a családokat is megszólítsák. A visszaváltott műanyag palackokon és fémdobozokon kívül pénzadományok is érkeztek, így összesen 100 ezer forintot adtak át a családnak.

Viki sürgős, életmentő császármetszéssel született a 33. héten, mindössze 40 centivel és 1480 grammal. Egy későbbi MR-vizsgálaton derült ki csecsemőkori agybénulása. Mozgássérülése és izommerevsége rendszeres tornával javítható, szinten tartható. A most hároméves kislányt szülei havonta egyszer viszik a solymári Borsóházba, ahol az egy éves komplex kezelése úgy 1,8 millió forintba kerül. Ehhez kért segítséget a család még tavaly, azóta számtalan kezdeményezéssel álltak melléjük a vásárhelyiek. Mint lapunknak Béres Alexandra elmondta: a nemzetközi intenzív rehabilitációs intézetben havonta egy teljes hetet töltenek el. Viki fejlődéséhez szükséges a rendszeres fejlesztés. Az eddigi kezelésekkel elérték, hogy a járókerettel már fordulni is tudjon, most botokkal próbál járni. Így haladnak majd tovább, remélhetően egészen odáig, hogy segédeszköz nélkül is boldoguljon lányuk.