Fogas Ottó múzeumigazgató a magyar Tutanhamonnak nevezte a kiállítást, melyet már évek óta próbálnak Szegedre hozni.

– Örülünk, hogy sikerült megegyeznünk a miskolci Herman Ottó Múzeum vezetésével, köszönhetően annak, hogy az állandó kiállításból utaztatható vándorkiállítás lett, kiegészülve a Csíki Székely Múzeum tárgyaival – fogalmazott. A tárlat korábban járt már Csíkszeredán, Szegedre pedig Nyíregyházáról érkezett. Szolyák Péter, a miskolci kultúrpalota igazgatója elárulta: Szegeden érzi magát legkényelmesebben a kiállítás, az pont „ide való".

– Szegedről is megy majd tovább, vagyis újrafoglalja a hont – mondta. A tárlattal kapcsolatosan elárulta: az a tapasztalásnak és a képzeletnek egyaránt teret enged.

– Merjék újratapasztalni a honfoglalást, ennek köszönhetően majd teljesen új színben tűnik fel ez a korszak – beszélt a kiállítás első látogatóinak.

A megnyitón jelen volt Pusztai Tamás, a tárlat kurátora is, aki elárulta: 30 éve még egyetemi hallgatóként segédkezett a Móra múzeumban egy avar-kori kiállításnál.

– Megtiszteltetés, hogy most visszatérhettem ide dolgozni – mondta.

A kiállítás a leletek alapján körvonalazza a honfoglaló magyarok hitvilágát, harcászatát, öltözködési, étkezési és állattartási szokásait. Így megtudjuk többek között, hogy miért tettek marha- vagy birkahúst a felnőttek sírjába, miért lékeltek koponyát, mit hordtak a tarsolyukban vagy hogyan is jutottak rabszolgákhoz. A tárlaton interaktív játékok, eszközök is közelebb hozzák a honfoglalók világát. Felállítottak egy jurtát is, ahol a különböző ruhamásolatokat akár fel lehet próbálni. A kiállítás május második feléig lesz látható Szegeden.