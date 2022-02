Péntektől mindezt meg is lehet tekinteni. Egyből egy kiállításmegnyitóval indítják a kultúrpalota új évét: 15 órakor ünnepélyesen bemutatják az új időszaki tárlatukat, ami az Elit alakulat 2.0 – Honfoglalók, kalandozók címet kapta. A kiállítás a leletek alapján körvonalazza a honfoglaló magyarok hitvilágát, harcászatát, öltözködési, étkezési és állattartási szokásait. Így megtudjuk többek között, hogy miért tettek marha- vagy birkahúst a felnőttek sírjába, miért lékeltek koponyákat, mit hordtak a tarsolyukban vagy hogyan is jutottak rabszolgákhoz. A tárlaton interaktív játékok, eszközök is közelebb hozzák a honfoglalók világát. Beléphetünk egy jurtába, ahol különböző ruhamásolatokat is felpróbálhatunk. A kiállításnak az is fontos célja, hogy bemutassa a régészet tudományterületét, a régészek és a velük együttműködő szakemberek munkáját. Az érdeklődők interaktív eszközökön keresztül kipróbálhatják a régészek munkáját, valamint antropológiai rejtélyek nyomába is eredhetnek.

Aki szombaton látogatna el a múzeumba, annak is kínálnak érdekes programot: 15 órától a kulisszák mögötti sétára invitálják az érdeklődőket. Akik előzetesen regisztrálnak a programra, bejárhatják a látogatók elől rejtett folyosókat, fedezhetik a múzeumot a látványtáraktól a padlásig Hódi Nóra idegenvezető kalauzolásával, ezt követően pedig természetesen megnézhetik a közgyűjtemény kiállításait is.