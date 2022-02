Párkány György elnök elmondta, hogy bejárta a község utcáit, lehetséges tartózkodási helyeit, de nem találta a keresett személyt.

– Az időközben egyik közösségi oldalon megjelent felhívásra reagált Bozó Sándor polgárőr, aki telefonált, mert ő látta merre kerékpározott a személy. A rendőrség munkatársai is felvették a kapcsolatot velem, mert az eltűnést oda is bejelentették. A szolgálati terepjáróval elindultam egy külterületi rész átvizsgálására. Az erdő kb. a legszélesebb részén is talán 200 m széles és közel 1 km hosszú, most téli időszakban jól át látható a kopasz bokrok és a lehullott levelek miatt. Az erdő vége előtt észrevettem valami furcsát a másik oldalán, az erdőt meg kerülve közelítettem meg azt a részt. Oda érve meg találtam a keresett személyt, aki már az előkészületet megtette, hogy eldobja az életét. Próbáltam nyugtatni ne tegyen butaságot, és szóval tartottam, közben értesítettem a rendőrséget, akik rövid időn belül meg érkeztek és átvették a keresett személyt.

– mesélte a csmpszsz.hu-nak Párkány György.

Párkány György

–A gyorsaságnak volt köszönhető, az előkészületen kívül nem történt meg az öngyilkosság, így megmentettük az életét- tette hozzá az elnök.