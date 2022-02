Megtartották a Csongrád-Csanád Megye Tortája verseny első fordulóját február 28-án, a Dóm Látogatóközpontban. Összesen kilenc tortával neveztek cukrászok erre a megmérettetésre, melyeket a szakmai és a társadalmi tagokból álló zsűri végigkóstolt. Az órákon át tartó értékelés végén derült csak ki, melyiket ki készítette, és az is, melyek azok az alkotások, amelyek a döntőbe kerültek.

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, egyben a zsűri elnöke kiemelte, az országban még sehol nem rendeztek megye tortája versenyt, és gratulált a színvonalas munkákhoz, amelyekkel a cukrászok beneveztek.

Különleges alkotások versenyeztek a Csongrád-Csanád megye tortája címért. Fotó: Frank Yvette

– Bármelyik megállná a helyét az Ország Tortája versenyben is – fogalmazott. Általánosságban megemlítette: a versenyzők túl sok cukrot használtak a tortákhoz, illetve javasolta, hogy a savasságot jobban emeljék be az ízharmónia érdekében. Kiss Zoltán, a Magyar Cukrász Ipartestület alelnöke pedig arról beszélt, hogy örömmel látta, hozzá mertek nyúlni a cukrászok olyan ízekhez is, amelyeket a zsűri még nem kóstolt.

Láthatóan valóban értékelték a kreativitást, hiszen a döntős torták mindegyikét nagyon különleges alapanyagokból állították össze.

Az Aranyhomok nevű tortát Nóll-Uhrner Mónika, a Monka Meseboltja tulajdonosa készítette helyi kistermelők termékeiből. Van benne kisteleki homoktövis, zákányszéki fűszerpaprika és röszkei méz is, megjelenésében pedig a napsugaras Szegedet ábrázolja.

A Csanád Vezér Csemegéjét a Virág Cukrászda képviseletében Gyuris László készítette ásotthalmi batátából, szentesi meggyből, valamint tökmag, mogyoró és sütőtök felhasználásával.

A Homoki Kabakos a hódmezővásárhelyi Szőke Cukrászda, Horváth Vivien alkotása, alapját pedig egy sütőtökös piskóta adja.

A negyedik döntős pedig a makói Papp Cukrászda tortája lett, amiben a leghangsúlyosabb összetevő a hagymalekvár.

A négy tortát az alkotók néhány hét múlva élőben készítik el a zsűri előtt. Ez lesz a döntő, melyen kiderül, melyik lesz Csongrád-Csanád megye tortája.